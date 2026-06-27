Ozbiljni propusti u tenderskoj dokumentaciji za javnu rasvjetu u Banjaluci: Da li će neko odgovarati?

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH po drugi put poništila je tender Grada Banjaluka za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete, procijenjene vrijednosti 35,4 miliona konvertibilnih maraka.

Na tender su pristigle tri žalbe sa više od 60 spornih navoda, a veliki broj njih je prihvaćen. Prema dostupnim informacijama, utvrđeni su ozbiljni propusti u tenderskoj dokumentaciji, uključujući neslaganje predmeta javne nabavke sa samim postupkom i brojne nepravilnosti u tehničkim specifikacijama.

Šta ova odluka znači za Grad Banjaluku? Ko je odgovoran za propuste? Da li će neko snositi posljedice i koliko će sve ovo koštati građane?

Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović rekao je u Jutarnjem programu RTRS-a da po ko zna koju put imamo tu informaciju iz medija.

- Odgovor iz Kancelarije nije došao službeno, ali je činjenica da su poništili tender - naveo je Milanović.

Podsjetio je i na prethodni javni poziv.

- Bio je ranije jedan poziv, 2024. godine smo donijeli odlku da uđemo u taj proces, po ESKO modelu. A to je da izvođač zamijeni cijelu rasvjetu i to bi trajalo 15 godine, a grad bi plaćao sredstva izvođaču - rekao je Milanović.

Rekao je da je tada bila žalba na izvođača.

- Kancelarija je poništila tender. I ponovo je raspisan poziv, sada su se žalili na tendersku dokumentaciju. Želim da vjerujem u institucije i poštujemo sve. Ne vidim problem u kriterijumima i sada nije priča oko cijene - naveo je Milanović.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković istakao je u Jutarnjem programu da je zbunjen izlaganjem Milanovića i opravdanjima.

- Mogu misliti kako je građanima. Da je ovo završeno, ovo bi bila najveća krađa građana Banjaluke - izjavio je Ninković.

- Podsjetiću da su saradnici iz Gradske uprave napravili procjenu i rekli da se može napraviti za 13,4 miliona KM. Neko stručan je to naveo. Ali je problem što je gradonačelnik Draško Stanivuković raspisao za 35 miliona KM. Ta razlika je nenormalna i sporna i to je ključno pitanje - kaže Ninković.

Ninković ističe da treba mijenjati rasvjetu u Banjaluci, ali ne po ovim cijenama

- Ovo je bahatost i bezobrazluk. Sada više nije samo cijena problem, već i tenderska dokumentacija - jasan je Ninković.

Odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić rekao je u Jutarnjem programu da je sporna cijena od 35 miliona KM.

- Detalje oko tenderske dokumentacije dok ne znam, ali prema toj cijeni, Banjaluka bi imala najskuplju rasvjetu u regionu - kaže Mandić.

Naveo je da je ESKO odličan model, ali je rađen u drugim gradovima regiona po mnogo manjoj cijeni.

- Ovdje jedino ispaštaju građani - jasan je Mandić.