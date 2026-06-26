Naplata po stranici: Ovjera dokumenata izazvala bijes Banjalučana

Razlog nije sama ovjera, već način obračuna administrativne takse.

Prema tvrdnjama građana, prilikom ovjere višestraničnih dokumenata taksa se naplaćuje 2 KM za svaki list posebno, zbog čega ukupni troškovi mogu biti višestruko veći nego što su očekivali.

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Pojedini građani smatraju da bi bilo logičnije da se ovjerava dokument kao jedinstvena cjelina, bez obzira na broj stranica, dok drugi ističu da im nije jasno na osnovu kojeg propisa se primjenjuje ovakav način obračuna.

"Došao sam da ovjerim jedan dokument koji ima više stranica. Nisam očekivao da će mi svaka stranica biti posebno naplaćena. Na kraju sam platio znatno više nego što sam planirao“, rekao je jedan od građana za "Kliks".

Sličnog mišljenja su i drugi građani, koji smatraju da bi ovakve administrativne usluge trebalo učiniti jednostavnijim i jeftinijim, posebno kada je riječ o dokumentima koji čine jednu pravnu cjelinu.

Ne postoji zakon Republike Srpske koji propisuje da se ovjera naplaćuje po svakoj stranici. Zakon samo određuje da se administrativne takse mogu naplatiti isključivo ako su propisane tarifom, dok gradovi i opštine sami donose svoje tarife.

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Prema Zakonu o administrativnim taksama Republike Srpske, lokalne administrativne takse uređuju jedinice lokalne samouprave svojim odlukama. To znači da visinu i način obračuna taksi određuje Grad Banjaluka kroz Odluku o gradskim administrativnim taksama.

Međutim, iz javno dostupnih propisa nije moguće nedvosmisleno utvrditi kada je eventualno uvedena praksa naplate po svakoj stranici, niti da li je riječ o novijoj izmjeni ili dugogodišnjem načinu primjene važeće tarifne odluke.

Zbog toga ostaje otvoreno pitanje da li je riječ o izmjeni propisa ili o načinu tumačenja postojeće odluke.

Građani smatraju da bi Grad trebalo jasno objasniti na osnovu kojeg tarifnog broja se obračun vrši po svakoj stranici, kao i da li postoji mogućnost da se ovjera višestraničnih dokumenata ubuduće naplaćuje kao jedna administrativna radnja.

Pomenuti portal je uputio pitanja Gradskoj upravi Banjaluke sa zahtjevom da pojasni pravni osnov za ovakav način naplate, kada je on uveden i da li se razmatra izmjena postojeće prakse, ali navodi da odgovore još nije dobio.