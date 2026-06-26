Mjesec dana ne popravljaju kvar, a krive građane za prekomjernu potrošnju

Usljed restrikcija vode u brojnim banjalučkim naseljima nadležni su optužili građane za prekomjernu potrošnju vode, a već mjesec dana niz ulicu na Veselom brijegu teče potok zbog kvara.

Kako ATV-u javljaju ogorčeni mještani kvar je prijavljen još prije mjesec dana, ali se nadležni nisu udostojili da ga saniraju.

Kvar na Veselom Brijegu

"Iz ulice Veseli brijeg prema Ulici Novaka Pivaševića ima već mjesec dana kako teče voda sve više i više, prijavljen je kvar ali niko ne reaguje", rekao nam je jedan Banjalučanin koji nam je proslijedio i fotografije.

Da stvar bude gora, kaže on, ovaj problem nije nikakva novost u pomenutom naselju.

"Prethodno je zimus na istom mjestu već bila pukla cijev, i evo opet. Dok drugi nemaju vode, ovdje teče li teče bezveze", istakao je on.

Naša ekipa se u njegove tvrdnje uvjerila na mjestu događaja, gdje se vidi da voda teče niz ulicu.

Četiri dana bez vode

Podsjećamo, već četiri dana mještani Dragočaja, Barlovaca i Ramića, kao i potkozarskih sela, nemaju vode u svojim domaćinstvima zbog uvedenih restrikcija.

Iz nadležnih u Gradu optužili su građane za prekomjernu potrošnju i rekli da je to razlog za restrikciju.

"Uzrok problema je prekomjerna potrošnja i kvar koji se desio", rekao je Miroslav Ševo, zamjenik komandanta Štaba za vanredne situacije Grada Banjaluka.

Kvar na Veselom Brijegu

Građani sa druge strane poručuju da nije normalno da u 21. vijeku budu bez vode četiri dana.

Zato je Predrag Gojković, proizvođač kozijeg mlijeka iz Barlovaca, u dva navrata je prosipao mlijeko ispred banjalučkog Vodovoda.

Kako je rekao, nema gdje da opere kante u kojima drži mlijeko, te se iz revolta odlučio na ovaj potez.