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Obustava saobraćaja u centru Banjaluke: Evo kako će voziti autobusi

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 10:50

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Обустава саобраћаја у центру Бањалуке: Ево како ће возити аутобуси
Foto: ATV

U centru Banjaluke će sutra, 27. juna, doći do privremene obustave saobraćaja i izmjena u trasama javnog prevoza putnika zbog obilježavanja velikog praznika Vidovdana.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, i to na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać. Izmjena režima biće na snazi u večernjim časovima, tačnije od 19.00 do 23.00 časa.

Za vrijeme trajanja ove manifestacije, autobusi javnog prevoza koji inače prolaze ovom dionicom biće preusmjereni na alternativne pravce.

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"Iz smjera sjevera autobusi će se kretati desno ulicama Vuka Karadžića i Ranka Šipke, zatim lijevo na zapadni tranzit sve do kružnog toka, pa Bulevarom cara Dušana i dalje registrovanom trasom. U suprotnom smjeru, javni prevoz će saobraćati Kninskom i Vidovdanskom ulicom, pa dalje postojećom trasom", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Iz Gradske uprave apeluju na vozače na dodatni oprez i strpljenje, te napominju da će za vrijeme obustave regulisanje i preusmjeravanje vozila na terenu obavljati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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obustava saobraćaja

Banjaluka

autobus

Vidovdan

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