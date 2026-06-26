''Izgovori administracije Grada Banjaluka nisu samo smiješni, već i nezakoniti''

Oko 20.000 Banjalučana danima muku muči nakon što je gradska administracija uvela vanredno stanje u potkozarskim selima i restrikcije vode.

Umjesto konkretnih rješenja iz administracije Draška Stanivukovića stižu samo izgovori i prebacivanja krivice na političke protivnike, pa čak i na same građane.

Bivši načelnik Odjeljenja za komunalne poslove i saobraćaju u Gradskoj upravi Banjaluka Milenko Jaćimović rekao je za ATV da ga to ni malo ne iznenađuje.

"Šest godina je ove gradske administracije i bilo kakvo pravdanje poslije šest godina vladanja gradom je zaista bespredmetno", rekao je Jaćimović i dodao:

"Ovakve stvari se nisu dešavale u mandatu 2012-2016 i 2016-2020. Nekih problema je bilo u visinskim zonama, kao što su Starčevica ili Ponir, ali ovi dijelovi gdje je sada uvedena vanredna situacija ni u kom slučaju nisu imali probleme. Ako kažemo da je uvedena vanredna situacija na području potkozarskih sela, to je zaista smiješno. Vi kad uvodite vanrednu situaciju na jednoj mikrolokaciji, to ne obavezuje, primjera radi, određene situacije i javna preduzeća da se sa svojim cisternama angažuju na dovozu vode na ta područja, jer je vanredna situacija proglašena na toj mikrolokaciji, što samo po sebi komplikuje situaciju".

Naveo je i primjer kojim je pokušao da objasni besmisao izgovora o prekomjernoj potrošnji.

"Još jedna situacija je da mi u zadnjih 15-ak dana imamo sigurno 15-20 hiljada Banjalučana koji su otišli na ljetovanje. Oni nisu u svojim domovima i ne troše vodu, što znači da je smanjenje potrošnje vode i za tih 20 hiljada ljudi, koja su sada ili u Grčkoj, ili u Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj. Znači, ta potrošnja više nije prisutna u gradu Banjaluci. Tako da, meni su zaista čudna ova opravdanja, a naravno čudno mi je i da šest godina imamo 50 posto gubitke na mreži i niko ozbiljno to ne sanira", ističe Jaćimović.

On kaže da ta opravdanja ne samo da su smiješna već i nezakonita.

"Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o komunalnim djelatnostima i Statut Grada Banjaluka obavezuju nadležnu administraciju da obezbijedi sve preduslove da građani imaju vodu", rekao je Jaćimović.

Kompletan razgovor pogledajte u video prilogu u nastavku.