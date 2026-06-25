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"Dok se Stanivuković poliva vodom, narod broji parne i neparne dane": Plakati preplavili Potkozarje

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 22:56

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"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје
Foto: Facebook / Alternativa

Dok stanovnici Potkozarja planiraju život prema rasporedu kada će poteći voda iz slavine, večeras ih je dočekala nova politička poruka koja je mnogima izmamila osmijeh, ali i pogodila suštinu problema.

"Alternativa" je širom potkozarskih sela postavila plakate na kojima se ismijava ponašanje gradonačelnika Draška Stanivukovića. Na ilustraciji se prikazuje Draško u šortsu koji se bezbrižno tušira usred suše, dok iza njega stoji ispucala zemlja i izgladnjela stoka, uz natpis: „Za mene je svaki dan i paran i neparan.“

Плакати преплавили Поткозарје
Plakati preplavili Potkozarje

U objavi koja prati akciju, Alternativa navodi da potkozarska sela nemaju vodu svakoga dana, dok gradska vlast istovremeno zaliva zelenilo u kružnim tokovima i nastavlja da se bavi „slikanjem, šminkanjem i političkim marketingom“.

„Draško Stanivuković mora da odgovori kako je moguće da u Banjaluci ima vode za travnjake, a nema za porodice, djecu, stoku i osnovne životne potrebe ljudi u potkozarskim selima“, poručuju iz Alternative.

Posljednjih dana javnost oštro kritikuje odluku o restrikcijama vode u prigradskim naseljima, posebno zato što istovremeno iz Gradske uprave stižu najave velikih investicija i skupih projekata poput „Banjaluke na vodi“.

Alternativa je ovu kontradikciju pretočila u plakat koji se za samo nekoliko sati počeo masovno dijeliti na društvenim mrežama, uz komentare da bolje od hiljadu riječi opisuje stanje u kojem su se našli stanovnici Potkozarja.

„Za nas je svaki dan važan. I parni i neparni“, zaključuje se u njihovoj poruci.

(24srpska.com)

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Voda

redukcija vode

redukcije

potkozarje

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