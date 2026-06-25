Banjalučka prigradska naselja i dalje bez vode

Još jedan dan bez vode u pojedinim Banjalučkim naseljima. Iako je na snazi raspored o parnim i neparnim danima, građani kažu da u realnosti stvari izgledaju drugačije.

„Kod nas je katastrofa 72 sata uopšte nije došla voda. To su neki parni i neparni dani. Parnim danima nemamo vodu, neparnim isto nemamo vodu. Pola naselja ima, ostatak naselja nema. Samo zrak imamo, kod nas vode nema. Poručio bih im da ću u toku sutrašnjeg dana predveče praviti proteste, pa to neka bude njihova sramota“, rekao je za ATV Miroslav Tadić, mještanin naselja Dragočaj.

Dok građani čekaju, komunalna policija kontroliše potrošnju. Provjerava se da li se pune bazeni, peru automobili i troši voda suprotno preporukama. Do sada nije izrečena nijedna kazna, navode iz komunalne policije. Tamo tvrde da građani imaju razumijevanja.

„Ono što su nam rekli da nikada nije bila ovako dobra reakcija Grada Banjaluka, svih gradskih službi, Štaba za vanredne situacije, Civilne zaštite.. Do prethodnih godina niko ih nije obilazio, sada je reagovano na vrijeme, ljudi su na vrijeme upozoreni, dostavlja im se voda na vrijeme – po rasporedu koji uspostavljamo zajedno sa Civilnom zaštitom“, rekao je Miroslav Ševo, zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije.

Tu vodu, a ni zadovoljstvo okusili nisu u porodici Marjanović. Kažu - snalaze se kako znaju i umiju.

„Nek dođu i nek vide naše probleme, ako imaju sluha i smisla da nas poslušaju.. Samo za gradonačelnika pitanje – kako bi se on osjećao da ustane ujutro, pođe na posao – da ne može da se istušira i da se umije i kako bi bilo kada dođe s posla da isto to ne može da uradi?“ pitao je Mladen Marjanović, mještanin naselja Dragočaj.

Vode ima dovoljno, ali je, kako kažu u Vodovodu, problem u infrastrukturi. Rješenje vide u novom cjevovodu prema Tunjicama, čiji se završetak najavljuje u avgustu. I dalje se drže plana, koji očigledno ne funkcioniše. Kažu, biće na snazi sve dok ne dođe do stabilizacije sistema. Ni takav plan, čini se, ne odnosi se na sve. Požalili su nam se i mještani Glamočana i Jablana. Pred kameru nisu htjeli, ali nam mimo nje pričaju da vodu nemaju već treći dan. Informisati se ne mogu jer u Vodovodu daju nejasne informacije. U Vodovodu kažu – problem će riješiti Laktaši.

„Što se tiče Glamočana i Jablana, više zone, koje su inače kraj naše mreže, zbog slabog pritiska vodu dobiju uglavnom u noćnim satima. Slab pritisak I na ovom području izaziva velika potrošnja. Ove zone postepeno preuzima laktaški vodovod, čime će trajno biti riješena situacija“, poručeno je iz banjalučkog Vodovoda.

Ne znaju u tim naseljima na koje noćne sate misle, jer vode nema ni do 23 časa, ali ni u 6 ujutru.

„Zar neko ko radi od pola 8 može čekati vodu u 2 i 3 sata? Noću se spava. Zar ću djecu kupati u 2 sata noći? Spremati se za prvu smjenu?“ poruka je jednog od građana Banjaluke.

Nestašicu vode gradonačelnik pravda nedostatkom tehničkih mogućnosti. Čeka se na cijev naziva fi 700. Tada, uvjerava gradonačelnik neće biti problema sa vodom. Ali ovog ljeta, po svemu sudeći od toga ništa.

„Mi isporučujemo dovoljno vode, ali kroz cijev fi 300 ne može da prođe ta količina vode koja je sada dovoljna za broj kuća koji je novoizgrađen u tom dijelu. Zato radimo projekat koji će biti završen za 45 dana i za 45 dana biće uloženo 10 miliona maraka“, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

I tako se priča ponavlja iz godine u godinu. Građani broje dane bez vode, nadležni rokove do konačnog rješenja.

Dobrodošli u Banjaluku 2026. godine. Još jedan dan bez vode u banjalučkim prigradskim naseljima. Građani kažu da su navikli na nove rokove i nova obećanja. Ono na šta nikako ne mogu da se naviknu, jeste to što u 21. vijeku nisu sigurni hoće li imati osnovne uslove za život.