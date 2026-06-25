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Mještani Trna ogorčeni na banjalučki "Vodovod": "Nemamo osnovne uslove za život!”

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:41

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Мјештани Трна огорчени на бањалучки "Водовод": "Немамо основне услове за живот!”
Foto: ATV

Nestanak vode u Trnu preplašio mještane: Iz Vodovoda Banjaluka tvrde da je u pitanju bio samo tehnički kvar, a ne početak redukcija u snabdijevanju.

Nedavni noćni kolaps u snabdijevanju vodom u naselju Trn izazvao je paniku među lokalnim stanovništvom zbog straha od redukcija, ali iz banjalučkog preduzeća “Vodovod” tvrde da je problem bio tehničke prirode.

Do kvara je došlo prije nekoliko dana zbog čega u Trnu od 22 časa do sedam ujutru nije bilo vode.

Mnogim mještanima vodu isporučuje banjalučko preduzeće “Vodovod” iz kojeg su za “Glas Srpske” rekli da ne planiraju uvoditi redukcije vode u Trnu.

- Što se tiče Glamočana i Jablana, naročito više zone koje su kraj naše mreže, zbog slabog pritiska vodu uglavnom dobiju u noćnim satima. Slab pritisak i na ovom području izaziva velika potrošnja. Ove zone postepeno preuzima laktaški “Vodovod” čime će trajno biti riješena situacija - poručili su oni.

Pojedini mještani žalili su se da je voda zamućena nakon prekida u isporuci, a iz ovog preduzeća pojasnili su da nema bojazni da voda nije čista jer u njoj ima dovoljno dezinfekcije.

- To je samo kamenac koji se nataloži u cijevima, pa kada voda dođe pritisak ga pogura. Treba samo pustiti vodu da teče neko vrijeme - kazali su oni.

Mještanin naselja Jablan rekao je za “Glas” da kapi vode nemaju danima, osim naveče.

- Svakog ljeta je ista priča. Nemamo osnovne uslove za život. Voda dođe naveče i to kratko. Ne možemo se istuširati ni oprati suđe i veš. Ovo je nepodnošljivo - kazao je on.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

nestanak vode

redukcije

Trn

Laktaši

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