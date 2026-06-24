Nemam para: Banjalučanki ogreban auto, počinilac joj ostavio bombone

Banjalučanka koja je svoje vozilo zatekla oštećeno na jednom gradskom parkingu doživjela je šok koji je ubrzo zamijenila nevjerica, a potom i "gorak smijeh".

Umjesto očekivanog broja telefona, na vjetrobranskom staklu sačekala ju je poruka koja direktno priznaje krivicu, ali i nespremnost da se šteta nadoknadi.

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Vlasnica automobila marke "Folksvagen polo", vidno razočarana postupkom nesavjesnog vozača koji joj je ogrebao vozilo, a zatim napustio mjesto događaja. Kako je ispričala za "Alo onlajn", incident se dogodio tokom kraćeg zadržavanja na parkingu, a kada se vratila do svog automobila, imala je šta i da vidi… oštećenje na limariji koje zahtijeva popravku.

Međutim, "iznenađenje" je tek uslijedilo kada je na vjetrobranskom staklu ugledala žuti papirić sa rukom ispisanom porukom: "Izvini što sam te ogrebao, nemam para". Uz poruku, počinilac je ostavio i dvije bombone od jagode, vjerovatno kao vid izvinjenja ili pokušaja da ublaži situaciju.

"Kada sam vidjela šta se desilo, prvo sam bila u šoku, a onda me poruka na trenutak i nasmijala zbog apsurdnosti situacije. Ipak, taj osmijeh je brzo nestao kada sam shvatila realnost štete“, kazala je vlasnica automobila.

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Kako na tom dijelu parkinga, ali ni u okolnim objektima, nema video-nadzora, šanse da se počinilac pronađe svedene su na minimum. Vlasnica je kontaktirala autolimara, koji joj je procijenio da će popravka ogrebotine koštati oko 300 KM. Zbog nedostatka dokaza i uvida da je potraga za krivcem gotovo nemoguća misija, odlučila je da se ne obraća policiji.

Iako ovaj slučaj na prvi pogled djeluje kao anegdota iz rubrike "vjerovali ili ne", on sa sobom nosi ozbiljniju poruku.

Bježanje sa mjesta nezgode nakon izazivanja štete nije samo pitanje nemogućnosti plaćanja, već pitanje lične odgovornosti i etike. Bombone od jagoda, ma koliko bile slatke, ne mogu pokriti troškove autolimara niti nadomjestiti osjećaj sigurnosti koji svaki vozač treba da ima kada ostavi svoj automobil na javnom mjestu.