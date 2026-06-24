Vaša beogradska kuća: Nov koncept života, investicije i stanovanja stiže u Banjaluku

Od 25. juna do 12. jula u Delta Planetu možete da se upoznate sa NEBESSA kvartom, prvim velnes stambeno-poslovnim projektom u regionu.

Beograd je za vas odavno više od glavnog grada Srbije – ovdje se studira, radi, ide „u grad” zbog zabave i kulture, liječi i dolazi kod svojih. U NEBESSA kvartu sve te vaše dugogodišnje veze dobijaju svoju adresu: vašu drugu kuću u Beogradu.

Ako ste iz Republike Srpske, velika je šansa da u Beograd već dolazite – zbog djece koja studiraju, pregovora i poslovnih sastanaka, specijalističkih pregleda ili jednostavno zato što vam je Beograd najbliži i najdraži veliki grad, gdje vas svi razumiju, sigurno mjesto. Umjesto hotela i podstanarskih stanova, NEBESSA KVART vam nudi da sve te dolaske preselite u svoj prostor – u svoju beogradsku kuću koja vas čeka spremna i kad dolazite za vikend i kad ostajete duže. Na Bežanijskoj kosi, nekoliko minuta od autoputa i aerodroma, NEBESSA kvart spaja ono što Beograd znači svima nama – prestonički grad sa onim što je danas najbitnije: mir i slobodno vrijeme.

NEBESSA kvart

Za sve koji Beograd već osjećaju kao svoj drugi dom, ovo je prilika da taj osjećaj dobije svoju konkretnu adresu.

U takvom odnosu prema gradu razvila se jasna potreba za stabilnijim rješenjem boravka. Ljudi iz Republike Srpske koji redovno dolaze u Beograd sve rjeđe biraju privremene oblike smještaja, jer oni ne prate realnu dinamiku njihovog života. Hoteli i kratkoročni najam postaju operativno i finansijski neodrživi u situaciji kada su dolasci česti i dugoročni.

Zbog toga se tržište sve više pomjera ka vlasništvu nad nekretninom koja funkcioniše kao stalna baza, a ne kao povremeni smještaj. Neka vaša ljubav prema Beogradu postane adresa – NEBESSA KVART.

NEBESSA kvart kao novi model stanovanja u Beogradu

NEBESSA kvart u „vazdušnoj banji” Novog Beograda – Bežanijskoj kosi – razvija se kao zaokruženi, funkcionalno integrisani stambeno-poslovni kompleks. Njegova pozicija obezbjeđuje direktnu vezu sa autoputem i brzu dostupnost aerodromu, što ga čini posebno pogodnim za korisnike koji često putuju između Republike Srpske i Beograda. Koncept projekta nije zasnovan samo na kvadratima, već na ideji da jedna nekretnina može da funkcioniše i kao životna i kao poslovna baza.

NEBESSA kvart

Nekretnina koja funkcioniše kao baza, dom i investicija

U slučaju da ste kupac iz Republike Srpske, stan u NEBESSA kvartu ne predstavlja samo stambeno rješenje, već vašu beogradsku kuću. On istovremeno može da bude prostor za boravak tokom studija članova porodice, adresa za poslovne dolaske u Beograd, kao i investiciona nekretnina sa potencijalom rasta vrijednosti ili za izdavanje. Na taj način, jedna odluka ne rješava samo stambeno pitanje, nego istovremeno povezuje porodične potrebe i dugoročne finansijske prihode.

Lokacija kao ključni investicioni faktor

Kupovinu stana u NEBESSA kvartu možete posmatrati na tri načina. Prvi je funkcionalan, jer stičete svoju adresu u Beogradu. Porodično – obezbjeđujete stabilno okruženje za život i obrazovanje djece, sada ili u budućnosti.

NEBESSA kvart

Finansijski posmatrano, nekretnina u NEBESSA kvartu ima potencijal očuvanja i rasta vrijednosti na tržištu koje pokazuje kontinuiranu tražnju.

Infrastruktura koja mijenja standard stanovanja

Posebna vrijednost projekta ogleda se u tome što NEBESSA KVART funkcioniše kao zatvoren sistem u kojem su svakodnevni sadržaji dio iste cjeline. Krovni park, velike zelene površine i sportsko-rekreativni sadržaji nisu dodatak, već integralni dio koncepta stanovanja.

Park na krovu od 2.100 metara kvadratnih sa atletskom stazom dugom 350 m jedinstven je građevinski poduhvat u regionu, a po mnogo čemu i u Evropi.

U okviru kompleksa razvijen je i PodRoom, prostor od 2.100 metara kvadratnih namijenjen samo stanarima, koji objedinjuje različite sadržaje – od sporta i rekreacije, preko relaksacije, do kvalitetnog slobodnog vremena i zabave, čime se smanjuje potreba za kretanjem van kompleksa i povećava efikasnost svakodnevnog života.

Uz pažljivo birane poslovne lokale i usluge – od obdaništa, banke, prodavnica, do čak perionice automobila – NEBESSA kvart obezbjeđuje sve što vam treba za kvalitetan život na minut-dva od vašeg stana, bez prelaska ulice.

Tehnološka i energetska osnova projekta

NEBESSA KVART koristi napredna tehnička rješenja koja direktno utiču na kvalitet stanovanja i operativne troškove. Sistem geotermalnog grijanja i hlađenja, napredna ventilacija, jonizacija vazduha i mikropročišćavanje vode čine osnovu infrastrukture.

Energetska optimizacija omogućava smanjenje potrošnje u odnosu na standardnu novogradnju, što dugoročno utiče na stabilnije i predvidljivije troškove života. Jednostavnije rečeno – sami utičete na svoje račune, plaćate koliko potrošite, a kada niste tu – troškova nema.

NEBESSA kvart stiže u Banjaluku

NEBESSA kvart biće predstavljen u Banjaluci, u Delta Planetu, u periodu od 25. juna do 12. jula. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa konceptom projekta, lokacijom i modelima kupovine.

Za tržište Republike Srpske ovaj projekat predstavlja ulazak u novi model stanovanja u Beogradu, u kojem nekretnina istovremeno funkcioniše kao životna baza i investiciona imovina.

Za sve koji Beograd već osjećaju kao svoj drugi dom, ovo je prilika da taj osjećaj dobije svoju konkretnu adresu. Zakažite prezentaciju pozivom na broj telefona +38169777 888, ili na www.nebessa.rs/bl.