Do političkih poena uz kanister vode

Dok mještani brojnih banjalučkih naselja gledaju kako da preguraju dan usljed restrikcija vode, aktivisti PDP-a situaciju koriste kako bi pridobili poneki politički poen.

Iako su upravo gradski vlastodršci, na čelu upravo sa PDP-om, odnosno sada PSS-om, tim građanima zavrnuli vodu, pojedini njihovi aktivisti do poena, a možda i pokojeg glasa, došli uz par litara vode.

Tako je Mjesna zajednica Dragočaj objavila prepisku u kojoj PDP-ov aktivista Saša Runjo poziva mještane da mu se jave ukoliko im treba voda za piće.

"Da znate da je uvedeno vanredno stanje. Kome treba vode za piće biće kod mene", navodi se u poruci koju je Runjo poslao.

Ponudio je i vodu za piće, zanemarujući činjenicu da su upravo ljudi iz njegovog političkog kruga zavrnuli česmu za Dragočaj. I ne samo za Dragočaj, već i za Ramiće, Barlovce, ali i neka potkozarska mjesta.

Ova poruka izazvala je ogorčenje na društvenim mrežama.

"Dok mi čekamo vodu aktivisti PDP-a dijele po 5 litara vode i glume dobrotvore", navedeno je na Fejsbuk stranici Mjesne zajednice Dragočaj.

Reagovali su i pojedini mještani, svjesni da kanister vode neće riješiti njihove probleme i kojima je muka od maćehinskog odnosa gradskih vlasti prema njima.

Pojedini čak žele i da se organizuju protesti.

"Protesti pred Gradsku upravu i to u 16 časova, ne dati im kući dok ne puste vodu", napisao je jedan mještanin.

Drugi je imao jasnu poruku za aktiviste - da mu ne dolaze pred kuću.

"5 litara vode da se dijeli u 21. vijeku i da se slikaju sa kantama od jupola. Lično, bude li bilo ko dolazio izbušiću im gume", napisao je on.

Vanredno stanje, nadležni optužuju građane

Podsjećamo, u dijelovima Banjaluke uvedeno je vanredno stanje, a iz Vodovoda su najavili da se takođe uvode i restrikcije.

Do restrikcija je došlo u naseljima Dragočaj, Ramići i Barlovci, te Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci.

Da stvar po građane bude gora, nadležni za ovu situaciju krive upravo njih, navodeći kao razlog povećanu potrošnju.

Istovremeno, dok u pomenutim naseljima gledaju kako da izguraju dan, kako su juče naveli iz Gradskog odbora SNSD-a, gradske službe pod okriljem noći zalijevaju zelene površine i kružne tokove u strogom centru Banjaluke.