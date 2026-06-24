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RHMZ izdao upozorenje i otkrio kada pada temperatura

Autor:

Stevan Lulić
24.06.2026 10:26

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Метеоаларм
Foto: Screenshot

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Republike Srpske zbog izuzetno visokih temperatura.

Iz RHMZ poručuju da se u narednom periodu očekuje dalji porast temperature uz jače vrućine.

Maksimalna temperatura vazduha u srijedu i četvrtak iznosiće od 29 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni.

Međutim, nakon toga temperature dodatno rastu.

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"Od petka 26.06. još toplije od 32 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. On nedjelje ponegdje i stepen-dva toplije", kažu u RHMZ.

Meteorolozi su otkrili i kada se može očekivati nešto svježije vrijeme.

"Po trenutnim prognozama blagi pad temperature se očekuje oko 2. jula", zaključuje se u saopštenju Zavoda.

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

meteoalarm

Upozorenje

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