Stižu paklene temperature, a onda slijedi hladan tuš: Evo gdje se očekuju nepogode

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti veoma toplo uz prolaznu oblačnost, dok se na istoku povremeno očekuje slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 28 do 35 stepeni Celzijusovih.

Sredinom dana doći će do razvoja oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, što će ponegdje donijeti prolaznu kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da su uz jače pljuskove mogući i jaki udari vjetra, dok će se u večernjim časovima vrijeme potpuno razvedriti.

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Tokom dana duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, dok će u Hercegovini na snazi biti umjerena i jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha izmjerena u sedam časova iznosila je 11 stepeni na Bjelašnici i 14 stepeni u Sarajevu.

U Zenici je izmjereno 15 stepeni, dok je u Mrkonjić Gradu i Tuzli živa u termometru pokazivala 17 stepeni Celzijusovih.

U Novom Gradu i Mostaru izmjereno je 18 stepeni, u Prijedoru 19, dok je u Banjaluci, Višegradu i Doboju temperatura iznosila 20 stepeni.

Najtoplije jutro dočekali su stanovnici Trebinja i Neuma sa 22 stepena, te Bijeljine gdje su u sedam časova izmjerena 23 stepena Celzijusova.