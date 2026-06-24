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Svađa na poznatoj plaži na Jadranu prerasla u tuču, osoblje moralo da interveniše

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ATV redakcija
24.06.2026 07:58

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Свађа на познатој плажи на Јадрану прерасла у тучу, особље морало да интервенише
Foto: Pexels.com

Ono što je za mnoge stanovnike Trsta dugogodišnja tradicija postalo je izvor iritacije za jednu turistkinju. U subotu popodne izbila je svađa u čuvenom odmaralištu El Pedosin zbog rodne segregacije koja je tamo na snazi.

Prema pisanju italijanskih medija, incident je izazvala strana turistkinja koja je, zajedno sa još jednom ženom, ušla u prostor rezervisan isključivo za muškarce. Kada je jedna mještanka ukazala na pravila kupališta, usljedila je žestoka svađa.

Prema pisanju lista Il Pikolo, turisti su oštro kritikovali podjelu plažnog područja.

"Živite u srednjem vijeku", navodno su rekli.

Opisali su takav raspored kao diskriminatorski i seksistički.

Verbalni sukob je na kraju eskalirao u tuču. Prema izvještajima medija, razmijenjene su međusobne optužbe, a bilo je i pojedinačnih sukoba. Osoblje plaže je moralo da interveniše kako bi smirilo situaciju i spriječilo dalju eskalaciju.

"El Pedosin" se smatra zaista jedinstvenim mjestom. Visok zid je od početka 20. vijeka razdvajao ženski i muški dio. Prema lokalnim medijima, to je posljednje javno primorsko odmaralište u Evropi gdje takva prostorna razdvojenost još uvijek postoji.

Александра Пријовић

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Za mnoge stanovnike Trsta, objekat je dio gradske istorije.

Kritičari, međutim, smatraju da su propisi zastarjeli. Shodno tome, lido je stalni izvor debate.

Istorija kupališta datira iz 1903. godine, kada je Trst još uvijek bio dio Austrougarske monarhije. Prvobitno je kupače odvajala ograda, a kasnije je zamijenjena zidom. Promijenjena je samo jednom: 1959. godine, ženski dio je proširen.

Kupalište je i danas veoma popularno. Prema lokalnim izvorima, oko 3.000 ljudi dnevno posjeti objekat tokom ljeta. Jedan od razloga za to je niska cijena ulaznice jer dan na plaži košta samo jedan evro.

/Telegraf/

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Svađa

Plaža

Jadransko more

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