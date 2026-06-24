Vrućine tek stižu u region: Evo kada meteorolozi najavljuju promjenu vremena

Anticiklonalna omega situacija, koju karakterišu duboki ciklon nad Atlantikom i ciklon istočno od Baltika, kao i prodor vrelog i suvog vazduha afričkog porijekla iznad srednje i zapadne Evrope, stvorili su gotovo nepokretnu masu toplog vazduha. Ovaj sistem se veoma sporo pomjera ka sjeveroistoku, a Hrvatska se nalazi na njegovoj prednjoj strani.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 24. jun: Jedan znak danas iskazuje emocije

Visinski vjetrovi sjevernog i sjeveroistočnog pravca povremeno donose manje količine vlažnog vazduha sa sjevera, što uzrokuje lokalne nestabilnosti u vidu pljuskova sa grmljavinom i snažnog razvoja konvektivne oblačnosti tokom popodnevnih časova, navodi meteorolog N1 Bojan Lipovšćak.

Temperature rastu do 40 stepeni

Kako objašnjava Lipovšćak, toplotni talas može se zamisliti kao velika "peka" koja će se narednih sedam dana polako premještati preko ovog područja, uz konstantan rast temperature vazduha i sve manje oblaka.

Vrijeme će biti pretežno sunčano i suvo, uz veoma visoke dnevne, ali i noćne temperature.

Do kraja juna očekuje se porast temperature i do 40 stepeni Celzijusa, uz tropske noći sa temperaturama iznad 20 stepeni čak i u planinskim predelima unutrašnjosti. Na Jadranu i u priobalju, zbog efekta fenske bure, noćne temperature mogle bi da dostignu i oko 30 stepeni, piše Indeks.

BiH Tijelo Austrijanke već 50 dana zarobljeno u BiH zbog birokratije

Pojačana upozorenja zbog vrućina

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske podigao je nivo upozorenja zbog toplotnog talasa.

Najviši, crveni stepen upozorenja, od petka će važiti za područja Rijeke, Splita i Dubrovnika, gdje se očekuje veoma velika opasnost od ekstremnih vrućina.

Prema tabeli DHMZ-a, ovi gradovi se trenutno nalaze pod narandžastim upozorenjem, koje označava veliku opasnost, dok će od petka preći na crveni nivo.

Knin je danas, sutra i u četvrtak pod žutim upozorenjem, a u petak i subotu prelazi na narandžasti nivo.

U kontinentalnom dijelu Hrvatske, za Osijek, Zagreb, Karlovac i Gospić za sada nema upozorenja, ali će od petka biti uveden žuti stepen opasnosti, dok će Zagreb i Karlovac u subotu preći na narandžasto upozorenje.

Srbija Otac dječaka ubice je iznio ove detalje misleći da će ublažiti kaznu: Ovako je sudija reagovao

Početkom jula stiže velika promjena

Prema proračunima numeričkih meteoroloških modela, početkom jula očekuje se kraj toplotnog talasa.

Meteorolog Bojan Lipovšćak prognozira da će uslijediti snažan prodor hladnog fronta, koji će donijeti pad temperature od 15 do 20 stepeni, jake udare vjetra, pljuskove sa grmljavinom i veliku vjerovatnoću pojave grada.

Danas i sutra u Hrvatskoj biće pretežno sunčano, toplo i veoma vruće, uz slab razvoj dnevne oblačnosti.

Samo u Istri, na krajnjem jugu Jadrana i u Baranji moguć je jači razvoj konvektivne oblačnosti uz poneki pljusak.

Najviša dnevna temperatura kretaće se između 30 i 35 stepeni, dok će jutarnje temperature u unutrašnjosti biti od 18 do 21 stepen.

Na Jadranu će, zbog noćne bure i njenog fenskog efekta, najniža temperatura biti oko 27 stepeni.

Društvo Slavimo Svete apostole Vartolomeja i Varnavu: Ovo danas nikako ne smijete da uradite

Duvaće slab vjetar u unutrašnjosti, uglavnom sjevernog i sjeverozapadnog pravca, dok će na Jadranu ujutru duvati slaba bura, koja će tokom dana oslabiti i skrenuti na maestral, nešto jači na otvorenom dijelu srednjeg i južnog Jadrana.

Temperatura mora kreće se između 23 i 26 stepeni, dok je UV indeks visok do veoma visok.