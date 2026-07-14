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Trišić Babić: Visoki predstavnik više nije potreban BiH

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 15:54

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић
Foto: ATV

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić rekla je za RTRS da visoki predstavnik u BiH sigurno neće biti imenovan do novembra, a tada i do tada ćemo, kaže, vidjeti u kom pravcu će se događaji dešavati.

"Od trenutka kada visoki predstavnik nije izabran u junu, a nisam ni očekivala da se to desi, sve je ukazivalo na to da neće ni biti za dogledno vrijeme izabran. I to u trenutku kada se pojavila dva kandidata. Bio je jedan kandidat kada je Francuska nominovala svog kandidata, tad je već bilo jasno da se visoki predstavnik neće tako brzo imenovati", rekla je Trišić Babić, prenosi RTRS.

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Ona je istakla da se ništa neuobičajeno ne dešava, da BiH nema visokog predstavnika, ali se normalno radi.

"Postoji parlamentarni život, vlada, vlada entiteta, događaji se odvijaju bez ikakvih problema, bez visokog predstavnika. Ja bih željela da vidim da je ovo trenutak, ovo što imamo, tu isto tako nepostojeću funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika, da je to jednostavno neka međufaza u kojoj ćemo se mi ovdje svi, a ne mi u Republici Srpskoj, mi smo se odavno odvikli i otkačili od visokog predstavnika i Kancelarije visokog predstavnika, da je to jedna faza u kojoj će se Sarajevo isto tako prilagoditi da visoki predstavnik apsolutno nije više potreban u ovoj zemlji", rekla je Trišić Babić.

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Ana Trišić Babić

OHR

visoki predstavnik

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