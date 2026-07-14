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Cilj zaduženja uspostavljanje modernog i pouzdanog sistema masovne procjene vrijednosti i nepokretnosti

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:34

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Cilj predložene odluke za prihvatanje zaduženja za dodatno finansiranje projekata unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti jeste planirano uspostavljanje modernog i pouzdanog sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, rekao je pomoćnik ministra finansija Republike Srpske Bojan Dejanović.

Dejanović je, obrazlažući Prijedlog u Narodnoj skupštini, naveo da se ovom odlukom prihvata zaduženje prema Svjetskoj banci i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 35.200.000 evra, što je oko 60,38 odsto od ukupnog iznosa zajma za BiH koji iznosi 58.300.000 evra.

Prema njegovim riječima, rok otplate je 32 godine, a period odgode plaćanja od sedam godina uračunat je u taj rok.

"Kamatna stopa je referentna stopa uvećana za varijabilnu maržu. Početna naknada iznosi 0,25 odsto iznosa zajma, a naknada na nepovučena sredstva iznosi 0,25 odsto godišnje, na nepovučeni iznos zajma. Otplata glavnice je polugodišnje, 15. mart i 15. septembar i valuta plaćanja je evro", naglasio je Dejanović.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je u diskusiji da je ovo izuzetno važan projekat i da je cilj da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove bude efikasnija u radu, ali da se motiviše veći broj mladih ljudi da upisuju ovo zanimanje.

"Procjena vrijednosti nepokretnosti je bitna iz više stvari. Vrijednost nekretnina je osnova i za osnovicu poreza, i u smislu rizika, i biće korisno i za banke i za privredu i za građane. Ovdje imamo niz benefita", naveo je Mazalica.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da ne bi bio nikakav problem da se Republika Srpska zadužuje za investicije ili nešto što će donijeti boljitak.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su ovu tačku dnevnog reda, a prije toga i Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Mliništa za dionicu Glamočani-Banjaluka jug, prenosi Srna

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zaduženje

modernizacija

sjednica

Narodna skupština Republike Srpske

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