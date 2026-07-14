Toplotni talas u Evropi odnio preko 14.000 života

Autor:ATV redakcija
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Toplotni talas koji je pogodio Evropu krajem juna odnio je preko 14.000 života, objavio je ''Politiko'', pozivajući se na preliminarne zvanične podatke o smrtnim ishodima i procjene stručnjaka.
U drugoj polovini juna, oko 2.000 vanrednih smrtnih slučajeva zabilježeno je u Francuskoj, 1.740 u Belgiji, 6.800 u Njemačkoj i 480 u Holandiji.
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Španija i Velika Britanija takođe su zabilježile smrtne ishode - 810, odnosno 2.200.
Vjeruje se da su ovi smrtni slučajevi povezani sa vrućinom, jer istraživači nisu pronašli druga očigledna objašnjenja ili javne prijetnje koje bi mogle dovesti do tako naglog skoka stope mortaliteta.
Ekstremne vrućine zahvatile su Evropu sredinom juna, a temperatura u nekoliko zemalja približila se i u pojedinim mjestima premašila 40 stepeni Celzijusovih.
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U posljednjoj sedmici juna, temperaturni rekordi su oboreni u nekoliko evropskih zemalja, podsjeća RIA Novosti.
(Srna)
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