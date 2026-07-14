Bratu španskog premijera zabranjeno vršenje javnih funkcija devet godina

Španac David Sančez, brat premijera Španije Pedra Sančeza, proglašen je krivim za administrativni prekršaj i zabranjeno mu je obavljanje javne funkcije devet godina, u slučaju koji se tiče odluke pokrajinske vlade Badahoza da ga 2017. godine imenuje na visoku funkciju u oblasti kulture, pokazali su sudski dokumenti u koje je Rojters imao uvid.

David Sančez je optužen da je imao korist od imenovanja na funkciju koja se spremala konkretno za njega zbog toga što je brat premijera Španije.

Sud u Badahozu naveo je u odluci da je funkcija koja je dodijeljena Davidu Sančezu stvorena bez stvarne administrativne potrebe i da je on imao samo lični interes u svemu tome.

Tim odbrane ima pravo na žalbu.

Pedro Sančez je odbacio optužbe protiv njegovog brata, tvrdeći da se radi o "politički motivisanoj desničarskoj kampanji usmjerenoj protiv njega", prenosi Srna.