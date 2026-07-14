AI je svuda. Ali gdje nam zaista pomaže?

Većina ljudi je tu priču do sada čula mnogo puta, i većina može da prizna još nešto: malo toga im je zaista promijenilo dan. Razlika između toga koliko se o vještačkoj inteligenciji govori i koliko se ona zaista koristi na način koji se osjeti u svakodnevici postaje sve veća.

To nije nepovjerenje prema samoj tehnologiji. To je zamor od načina na koji nam se ona predstavlja. Svaka nova funkcija dolazi umotana u iste izraze: revolucionarno, prekretnica, početak potpuno nove ere, a kada se dovoljno puta ponove, te riječi ne znače više ništa. Ljudi nisu umorni od vještačke inteligencije. Umorni su od toga da im se stalno govori da treba da budu uzbuđeni i to prije nego što su zaista osjetili da im je ona u nečemu pomogla.

Galaksi Z Fold7

Vrijednost koju gotovo ne primjećujemo

Ironija je u tome što je AI na koji se ljudi zaista oslanjaju najčešće potpuno neprimjetan. Poruka se ispravi prije nego što primijetite grešku u kucanju. Glasovna poruka se pretvori u tekst koji možete da preletite za nekoliko sekundi, umjesto da je slušate minut, baš kao što Transcript Assist na Galaxy Z Fold7 telefonu snimljeni razgovor pretvara u tekst bez potrebe za otvaranjem posebne aplikacije. Pretraga predvidi šta ste željeli da pronađete prije nego što ste završili kucanje. U tom trenutku ništa od toga ne doživljavamo kao AI, već jednostavno imamo osjećaj da stvari rade onako kako bi i trebalo.

Samsung Galaksi

Upravo se u tome vidi cijela razlika. AI o kojem se najviše govori je glasan: naslovi, demonstracija uživo, velika najava, događaj. AI koji se zaista koristi radi tiho, rješava jednu malu, konkretnu stvar i sklanja se u stranu. Niko ne otvara aplikaciju zato što želi da koristi AI. Otvara je zato što želi da pošalje poruku, obavi zadatak ili brže razumije nešto, a ako AI radi svoj posao, trebalo bi da bude gotovo nevidljiv dok se sve to dešava.

Napravljen da se ne nameće

Na tome se zasniva i ideja Galaxy AI iskustva, kao i sve prisutnijih funkcija agentske vještačke inteligencije koje se nadovezuju na njega i rade na uređajima kao što su Galaxy Z Fold7 i Galaxy 3 Fold7. Umjesto da od ljudi traži da uče nov alat ili mijenjaju navike, cilj je da se AI uklopi u zadatke koji već postoje. Agentska vještačka inteligencija predstavlja pomak od AI sistema koji odgovara tek kada mu nešto zadamo, ka tehnologiji koja može tiho da sprovede zadatak do kraja, bilo da je riječ o pisanju odgovora, organizovanju bilješki ili sažimanju sastanka, bez potrebe da osoba upravlja svakim pojedinačnim korakom. Ali mogućnost da AI uradi nešto u nečije ime ima smisla samo ako je povjerenje ugrađeno od samog početka, a ne dodato naknadno. Agentski AI može da sastavi odgovor ili sredi bilješku, ali konačna odluka da li će nešto biti poslato, sačuvano ili izmijenjeno, i dalje pripada osobi, a ne vještačkoj inteligenciji. To povjerenje zavisi i od toga da najličniji podaci ostanu na samom uređaju, zaštićeni uz Samsung Knox, kako bi AI mogao da preuzme više zadataka, a da korisnik ne mora da se odrekne više privatnosti nego što želi.

Alati za pisanje pomažu da se poruka preformuliše u drugačijem tonu ili da se uredi nacrt napisan u žurbi, i to direktno u istoj tastaturi koju korisnik već koristi. Prevod se odvija unutar samog razgovora, pa dvije osobe koje pišu na različitim jezicima mogu jednostavno da komuniciraju, bez razmišljanja o tome da je AI uopšte uključen, bilo da se razgovor vodi na kompaktnom spoljašnjem ekranu Galaxy Z Fold7 telefona ili na širokom rasklopljenom ekranu Galaxy Z Fold7 uređaja. Sažeci pretvaraju dugačke snimke, tekstove ili bilješke u sadržaj koji može da se pročita za manje od jednog minuta, uz alate kao što je Note Assis. Tako dobijate onih deset minuta koji su zaista važni, bez potrebe da prolazite kroz dva sata materijala koji vam nisu potrebni.

Samsung Galaksi

Gdje AI zaista zaslužuje svoje mjesto

Ništa od ovoga ne mora da bude velika vijest da bi bilo važno. AI koji će trajati neće biti onaj koji stalno traži pažnju, već onaj koji je dovoljno tih da ljudi prestanu da primjećuju da je tu, isto kao što više gotovo niko ne razmišlja o automatskom ispravljanju teksta, iako ono stalno radi u pozadini.

Tu se nazire i naredna faza ove promjene. Kako agentska vještačka inteligencija bude preuzimala sve više malih odluka koje danas ljudi iznova moraju sami da donose, tehnologija se neće nametati više, već će postajati sve neprimjetnija, dok korišćenje telefona i korišćenje vještačke inteligencije ne postanu gotovo ista stvar.

Samsung Galaksi

Ipak, sve je to tek početak. Alati na koje se danas oslanjamo gotovo nesvjesno samo nagovještavaju koliko ova tehnologija može postati nenametljiva. Sljedeći veliki pomak neće biti glasniji AI, već AI toliko prirodno utkan u oblik, ritam i način korišćenja uređaja da granica između toga da koristimo telefon i toga da nam telefon pomaže gotovo prestane da postoji.

Podsjećamo da je Samsung najavio skori dolazak novih Galaxy uređaja, a svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na samsung.com/unpacked. Svi korisnici koji se registruju za praćenje događaja do 22. jula 2026. ostvaruju pravo na poklon punjač od 45 W prilikom kupovine jednog od Galaxy uređaja koji će biti predstavljen krajem ovog mjeseca.

O kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd.