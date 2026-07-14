Naučnici prvi put otkrili šećer u međuzvijezdanom gasu

U oblaku gasa u blizini centra Mliječnog puta naučnici su otkrili molekul šećera koji se prirodno nalazi i u malinama, a to otkriće moglo bi da pruži objašnjenja o tome kako su se gradivni elementi života formirali u svemiru.

Novo istraživanje predstavlja prvi potvrđeni slučaj otkrivanja šećera u međuzvjezdanom prostoru, što bi moglo da doprinese boljem razumijevanju nastanka složenih organskih molekula u kosmosu.

Međunarodni tim naučnika predvođen istraživačima iz Centra za astrobiologiju u Španiji otkrio je eritrulozu - vrstu šećera koja se, između ostalog, nalazi u malinama - u međuzvezdanom gasu.

Ova vrsta šećera pronađena je u rijetkim oblacima gasa i prašine koji se nalaze između zvijezda. Naučnici su do otkrića došli analizirajući veliki molekularni oblak G+0.693-0.027 u blizini centra Mliječnog puta.

Podaci su prikupljeni pomoću dva radio-teleskopa u Španiji - teleskopa od 40 metara u opservatoriji Džebes i teleskopa od 30 metara IRAM. Istraživači su prisustvo eritruloze u gasovitom stanju potvrdili upoređivanjem spektralnih očitavanja teleskopa sa uzorcima dobijenim u laboratorijskim uslovima.

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"Izvještavamo o otkrivanju eritruloze u međuzvezdanom okruženju ultraosetljivim širokopojasnim spektralnim istraživanjima molekularnog oblaka G+0.693-0.027 u centru Galaksije teleskopom od 40 metara u Džebesu i 30-metarskim teleskopom IRAM", navodi se u studiji.

Prema riječima autora, ovo je prvi put da je šećer ovog tipa otkriven u međuzvezdanom medijumu. Ovo otkriće nadovezuje se na ranije istraživanje u kojem su naučnici u uzorcima sa asteroida Benu, koje je na Zemlju donijela misija OSIRIS-REx, pronašli šest biološki značajnih šećera - ribozu, glukozu, galaktozu, arabinozu, ksilozu i liksozu. To je ujedno bio prvi slučaj da je glukoza otkrivena u netaknutom vanzemaljskom uzorku, a analize su pokazale i da Benu sadrži gotovo sve ključne hemijske sastojke neophodne za nastanak RNK.

Takođe, ranija istraživanja su pokazala i da su biološki značajni šećeri, poput riboze i glukoze, već pronađeni u meteoritima, što ukazuje na mogućnost da je deo šećera koji se danas nalazi na Zemlji stigao iz svemira.

Iako eritruloza sama po sebi ne predstavlja molekul neophodan za život, ona se relativno lako može pretvoriti u jedinjenje za koje naučnici smatraju da je imalo važnu ulogu u nastanku života na Zemlji, prenosi "RIA Novosti".

Stručnjaci ocjenjuju da ovakva otkrića dodatno učvršćuju pretpostavku da su neki od ključnih hemijskih sastojaka za razvoj života mogli da nastanu daleko prije formiranja naše planete.

(rt balkan)