Očekuje se geomagnetna oluja: Na Suncu zabilježena druga najveća aktivna oblast u posljednjoj deceniji

Aktivna oblast na Suncu porasla je i postala druga po veličini u posljednjih 10 godina, saopštila je Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za kosmička istraživanja Ruske akademije nauka.

Grupa sunčevih pega označena brojem 4478 tokom prethodna 24 časa dodatno je povećala svoju površinu i dostigla veličinu od 1.550 jedinica, naveli su ruski naučnici.

Prema njihovim podacima, po veličini je u posljednjoj deceniji nadmašuje jedino aktivna oblast 3664, koja je zabilježena u maju 2024. godine.

Naučnici su istakli da nastavlja da raste i aktivna oblast 4479, koja se nalazi oko 500.000 kilometara sjeverozapadno od glavne pege.

Laboratorija je saopštila da podaci o sunčevim erupcijama ukazuju na nagli porast aktivnosti i da bi prvi izbačaji plazme iz ovih grupa pega mogli da stignu do Zemlje tokom naredna 24 časa, vjerovatno već noćas.

Prema procjenama stručnjaka, njihov uticaj na Zemlju mogao bi da bude primjetan i da izazove geomagnetne oluje jačine G2 do G3.

Ipak, vjerovatnoća pojave polarne svjetlosti na sjevernoj hemisferi ostaje mala zbog kratkog trajanja noći i velike osvjetljenosti neba tokom ovog perioda godine.

Naučnici su naveli i da rotacija Sunca trenutno pomjera aktivne regione zapadno od linije Sunce-Zemlja, što bi do kraja sedmice moglo da dovede do slabljenja njihovog uticaja na našu planetu.

"Današnji dan je vjerovatno posljednji tokom kojeg su još mogući direktni udari na Zemlju", navodi se u saopštenju laboratorije.

Kasnije je i Fedorov Institut za primenjenu geofiziku saopštio da su danas na Suncu registrovane tri snažne erupcije M klase.

Prema podacima instituta, u grupi pega 4479 zabilježena je erupcija jačine M4.2 koja je trajala 27 minuta, dok su ranije registrovane i erupcije M1.1 i M8.5, koje su trajale 29, odnosno 16 minuta.

Institut je naveo da se 2. i 3. jula očekuju i snažnije erupcije Iks klase, kao i povremeno pogoršanje uslova za kratkotalasne radio-veze.

Laboratorija za solarnu astronomiju je još 30. juna upozorila na naglo pojačavanje solarne aktivnosti.

(Sputnjik)