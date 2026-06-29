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Jedna od najljepših plaža u Italiji zabranjuje suncobrane, turisti ogorčeni

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ATV redakcija
29.06.2026 12:06

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Плажа
Foto: pexels/Gabriel Rissi

Jedna od najljepših plaža Sardinije ponovo se otvara nakon razornog požara prošlog ljeta, ali nova pravila su već izazvala talas negodovanja među posjetiocima.

Najkontroverznija je bila djelimična zabrana korišćenja suncobrana, zbog čega se mnogi pitaju kako će se zaštititi od jakog ljetnjeg sunca.

Plaža Punta Molentis, slikovita uvala u Vilasimijusu na jugoistočnoj obali Sardinije, uvela je nova pravila kao dio mjera zaštite prirode. Prema novom propisu, samo djeca mlađa od 10 godina i osobe starije od 65 godina mogu koristiti suncobrane. Svi ostali će morati da pronađu neki drugi način da se zaštite od sunca.

Pored toga, ulaz na plažu se naplaćuje 10 evra, a postavljanje paviljona i svih ostalih vrsta šatora za plažu je zabranjeno.

Opština brani odluku, posjetioci ogorčeni

Plaža je zatvorena od jula 2025. godine nakon velikog požara. Opština Vilasimijus je saopštila da su ih požar i, kako kažu, „ekstremni vremenski uslovi na moru“ primorali da uvedu stroža pravila. Cilj je, kažu, da se ovo prirodno blago sačuva za buduće generacije.

Ali nova pravila izazvala su burne reakcije na društvenim mrežama.

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„Dakle, da bih mogao da postavim kišobran, moram da angažujem dijete?“, našalio se jedan korisnik.

„Dakle, da bih stigla do plaže sa suncobranom, da li moram da dovedem dedu ili da imam bebu do sutra?“, napisala je druga.

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Neki su čak pozvali na bojkot plaža zbog novih pravila, dok su drugi rekli da će jednostavno potražiti drugo mjesto da se zaštite od sunca. Nove mjere će ostati na snazi do kraja oktobra.

(indeks)

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Tagovi :

Plaža

Italija

Sardinija

suncobrani

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