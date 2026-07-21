Revolucija na točkovima: Prve gume bez vazduha već voze ulicama Japana

Autor:ATV redakcija
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Poslije 18 godina razvoja, Bridžstoun ostvario veliki cilj sa gumama bez vazduha.
Bridžstoun je napravio važan korak u razvoju guma bez vazduha. Poslije čak 18 godina razvoja, kompanija je prvi put pustila modele AirFri u redovan saobraćaj u japanskom gradu Higashiomi.
Umjesto vazduha, ove gume koriste posebne fleksibilne nosače koji preuzimaju težinu vozila, putnika i tereta. Trenutno se ugrađuju na mala vozila poput golf-vozila i minibuseva namijenjenih prevozu starijih osoba.
Za sada je maksimalna dozvoljena brzina vozila sa ovim gumama 20 km/h, dok je upadljiva plava boja odabrana kako bi vozila bila uočljivija noću.
Bridžstoun navodi da je najveći napredak ostvaren napuštanjem ranije krute konstrukcije i razvojem sistema koji ravnomernije raspoređuje opterećenje, piše Revija HAK.
Prema riječima inženjera Masakija Ote, novo rješenje smanjuje vibracije i povećava izdržljivost gume.
Cilj japanske kompanije je da u budućnosti omogući masovnu proizvodnju guma bez vazduha, kao i njihovu primjenu na vozilima koja se kreću znatno većim brzinama.
(b92)
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