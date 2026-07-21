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Revolucija na točkovima: Prve gume bez vazduha već voze ulicama Japana

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:30

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Аутомобилска гума, ауто-гума или гума је у најужем смислу округла компонента која се монтира на фелну и преноси снагу на пут и омогућава кретање
Foto: pexels/Mike Bird

Poslije 18 godina razvoja, Bridžstoun ostvario veliki cilj sa gumama bez vazduha.

Bridžstoun je napravio važan korak u razvoju guma bez vazduha. Poslije čak 18 godina razvoja, kompanija je prvi put pustila modele AirFri u redovan saobraćaj u japanskom gradu Higashiomi.

Umjesto vazduha, ove gume koriste posebne fleksibilne nosače koji preuzimaju težinu vozila, putnika i tereta. Trenutno se ugrađuju na mala vozila poput golf-vozila i minibuseva namijenjenih prevozu starijih osoba.

Za sada je maksimalna dozvoljena brzina vozila sa ovim gumama 20 km/h, dok je upadljiva plava boja odabrana kako bi vozila bila uočljivija noću.

Bridžstoun navodi da je najveći napredak ostvaren napuštanjem ranije krute konstrukcije i razvojem sistema koji ravnomernije raspoređuje opterećenje, piše Revija HAK.

Prema riječima inženjera Masakija Ote, novo rješenje smanjuje vibracije i povećava izdržljivost gume.

Cilj japanske kompanije je da u budućnosti omogući masovnu proizvodnju guma bez vazduha, kao i njihovu primjenu na vozilima koja se kreću znatno većim brzinama.

(b92)

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Tagovi :

Automobil

Gume za automobile

Japan

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