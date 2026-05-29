Visoki troškovi guše giganta: Bez posla ostaje 1.500 radnika

Francuski proizvođač guma „Mišlen“ saopštio je danas da, nakon pada prodaje u prvom kvartalu 2026. godine, pokreće program dobrovoljnih odlazaka zaposlenih.

Kompanija je navela da bi dvije trećine smanjenja radne snage mogle da budu sprovedene u administrativnim i kancelarijskim poslovima, dok bi preostala trećina bila vezana za industrijski sektor, prenosi „Figaro“.

Direktor „Mišlena“ za ljudske resurse za Francusku i južnu Evropu, Olivije Fore-Vori, rekao je da nijedna industrijska lokacija neće biti posebno pogođena i da će plan biti zasnovan isključivo na dobrovoljnim odlascima. Visoki troškovi rada, energije i porezi glavni su razlozi za dodatno smanjenje troškova poslovanja, poručuju iz ove kompanije.

Generalni direktor „Mišlena“, Floran Menugo, prošle godine je pred francuskim parlamentom izjavio da su industrijske aktivnosti grupe u Francuskoj neprofitabilne. Kompanija je u prvom kvartalu 2026. zabilježila pad prihoda od 5,4 odsto, na 6,2 milijarde evra, dok je obim prodaje guma pao za 1,4 procenta na godišnjem nivou.

„Mišlen“ trenutno zapošljava oko 17.000 ljudi u Francuskoj i ima 13 proizvodnih pogona u toj zemlji. Podsjetimo, kompanija je već tokom 2024. godine ukinula 1.246 radnih mjesta zatvaranjem fabrika u gradovima Šole i Van na zapadu Francuske, prenosi Kurir.