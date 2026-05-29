Logo
Large banner

Visoki troškovi guše giganta: Bez posla ostaje 1.500 radnika

Autor:

ATV
29.05.2026 11:13

Komentari:

0
Високи трошкови гуше гиганта: Без посла остаје 1.500 радника
Foto: Pixabay

Francuski proizvođač guma „Mišlen“ saopštio je danas da, nakon pada prodaje u prvom kvartalu 2026. godine, pokreće program dobrovoljnih odlazaka zaposlenih.

Kompanija je navela da bi dvije trećine smanjenja radne snage mogle da budu sprovedene u administrativnim i kancelarijskim poslovima, dok bi preostala trećina bila vezana za industrijski sektor, prenosi „Figaro“.

Direktor „Mišlena“ za ljudske resurse za Francusku i južnu Evropu, Olivije Fore-Vori, rekao je da nijedna industrijska lokacija neće biti posebno pogođena i da će plan biti zasnovan isključivo na dobrovoljnim odlascima. Visoki troškovi rada, energije i porezi glavni su razlozi za dodatno smanjenje troškova poslovanja, poručuju iz ove kompanije.

Generalni direktor „Mišlena“, Floran Menugo, prošle godine je pred francuskim parlamentom izjavio da su industrijske aktivnosti grupe u Francuskoj neprofitabilne. Kompanija je u prvom kvartalu 2026. zabilježila pad prihoda od 5,4 odsto, na 6,2 milijarde evra, dok je obim prodaje guma pao za 1,4 procenta na godišnjem nivou.

„Mišlen“ trenutno zapošljava oko 17.000 ljudi u Francuskoj i ima 13 proizvodnih pogona u toj zemlji. Podsjetimo, kompanija je već tokom 2024. godine ukinula 1.246 radnih mjesta zatvaranjem fabrika u gradovima Šole i Van na zapadu Francuske, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Otkaz

Gume za automobile

Francuska

ekonomija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Hronika

Mladić (21) stradao dok je traktorom pripremao teren za sesku slavu: Tragedija kod Čačka

2 h

0
Звезда се договорила са Сашом Обрадовићем

Košarka

Zvezda se dogovorila sa Sašom Obradovićem

2 h

0
Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.

Tenis

Višković o šansama Đokovića nakon poraza Sinera: Ne otvara se

2 h

0
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir: Želimo nabaviti višenamjenske helikoptere

3 h

6

Više iz rubrike

Бурек, пита

Ekonomija

Burek i sirnica zbog cijene zastaju u grlu

4 h

0
поврће кртола кромпир башта клијање

Ekonomija

Krompir dobro rodio, pada mu cijena

16 h

0
Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

Ekonomija

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

17 h

0
Сајам у Козарској Дубици привреда пољопривреда

Ekonomija

Otvoren Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija u Kozarskoj Dubici

18 h

0

  • Najnovije

14

01

Zamagljen vid nije samo umor: Simptomi raka oka koje ne smijete zanemariti

13

51

Avio-kompanije pooštrile pravila u avionu zbog navike mnogih putnika

13

46

Udes na Starčevici: Djevojke povrijeđene u sudaru motocikla i kamiona

13

41

Usvojen kao novorođenče, a u devetoj deceniji saznao da ima brata: ''Možda smo se mimoilazili na ulici''

13

36

Nove cijene goriva: Dizel jeftiniji, benzin poskupio

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner