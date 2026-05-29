Mladić (21) stradao dok je traktorom pripremao teren za sesku slavu: Tragedija kod Čačka

29.05.2026 11:07

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед
Mladić M.S. (21) iz čačanskog sela Lipnica preminuo je u Opštoj bolnici nakon što je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći, kada se prevrnuo sa traktorom!

- Nakon prijema konstatovane su teške tjelesne povrede, zbog čega je odmah smješten u jedinicu intenzivne njege. Četiri puta ga reanimirali, ali nesrećnom momku nije bilo spasa, kaže za RINU jedan od mještana.

Srbija

Djevojčicu drugarica izbola po genitalijama: Jezivo vršnjačko nasilje u Bujanovcu

Dodaje da je ova tragedija pogodila selo Lipnicu, ali i čitav taj kraj pod Jelicom, jer se radi o izuzetno dobrom, vrijednom i poštenom mladiću.

- Svi smo nijemi od šoka i tuge, život je bio pred njim. Bio je pravi veseljak, dobar drug i mladić Baš sinoć kad je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren da pripremi oko zapisa za Svete Trojice, dodaje mještanin.

Božidar Kalmeta osuđen na dvije i po godine

