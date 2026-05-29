Božidar Kalmeta osuđen na dvije i po godine

29.05.2026 10:45

Božidar Kalmeta, bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, osuđen je danas, 29. maja na dvije i po godine.

Kalmeta je proglašen krivim u slučaju HAC-Remorker i optužbe se odnose na događaje iz 2007. godine, a sudski proces započeo je prije 14 godina.

Županijski sud u Zagrebu izrekao je drugu nepravosnažnu presudu Kalmeti, a pored njega presuda je izrečena i Damiru Kezeleu.

Prema presudi, Kalmeta je učestvova u dogovoru prema kojem je Josip Sapunar angažovao Igora Premilovca da za proviziju izvlači novac preko konzultantskih usluga.

Kako je, prema presudi, izvlačen novac?

Sud smatra da je Premilovac od 2005. do 2006. godine Viaduktu ispostavljao lažne račune, nakon čega je podignuto oko 2,5 miliona evra.

Dio novca zadržao je za sebe, a ostatak je, prema presudi, predan Sapunaru, koji ga je dalje proslijedio Ivanu Berketu, navodi HRT.

Slučaj "Prometna renesansa Hrvatske"

Kalmeta je proglašen krivim i u slučaju filma Prometna renesansa Hrvatske.

Uz Kalmetu, optuženi su i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić.

Svi su tokom ponovljenog postupka odbacili krivicu za koruptivne dogovore i izvlačenje novca te osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret izmijenjenom optužnicom. Prema njoj USKOK Kalmetu tereti da je izvukao nešto više od 220.000 evra, dok ga se u ranijim postupcima teretilo za nepripadnu imovinsku korist veću od pola miliona evra.

Tužilaštvo ga i dalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od firme Fimi media naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske za političku promociju, čime je državni budžet, prema optužnici, oštećen za 81.247 evra.

Šta je prethodilo ponovljenom suđenju?

Ponovljeno suđenje uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud u septembru 2022. ukinuo nepravosnažnu oslobađajuću presudu Kalmeti.

U ranijem postupku bio je optužen da je sa saradnicima podijelio više od 15 miliona kuna i 850.000 evra iz firmi za održavanje i izgradnju puteva, prenosi HRT.

