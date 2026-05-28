Vlada odlučila prodati nekadašnji Spomen dom Kumrovec, objavljena cijena

Vlada je odlučila na sjednici u četvrtak prodati kompleks Naučno-studijskog centra Kumrovec i okolnog zemljišta, dijela nekadašnjeg Spomen doma Kumrovec izgrađenog 1974. godine koji se koristio i kao smještajno-kongresni centar.

Spomen dom je, uz nekadašnju Političku školu, koja se, takođe, prodavala u više navrata, proglašen projektom od strateške važnosti za Hrvatsku, a njime od 2023. godine upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine.

Odlukom Vlade prodaja kompleksa Naučno-studijskog centra sprovešće se putem javnog konkursa prikupljanjem ponuda s početnom cijenom od 2,7 miliona evra, kolika je ukupna tržišna vrijednost nekretnina, s ciljem revitalizacije kompleksa, jačanja turističke ponude područja te sprječavanja propadanja objekata i troškova njegovog održavanja.

Prema prostornom planu područje je predviđeno za gospodarsku i ugostiteljsko-turističku svrhu, odnosno hotel. Uz kupoprodajnu cijenu kupac će biti u obavezi platiti i trošak izrade izvještaja o procjeni

u iznosu 2.833 evra, kao i trošak izrade energetskog sertifikata iznosa 10.350 evra.

"Spomen-dom je od 1991. do 2003. godine služio za smještaj prognanika iz ratom pogođenih područja, a danas zahtjeva velika ulaganja za stavljanje u funkciju", poručio je potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić.

Kompleks se sastoji od tri povezane građevinske cjeline ukupne površine 8386 metara kvadratnih u sklopu kojeg se nalaze velika i mala dvorana, čitaonica s bibliotekom, poslovni kabineti, recepcija, kuhinja, restoran, bazen i druge pomoćne prostorije, kao i smještajni dio sa 62 sobe i pratećim sadržajima.

Konzervatorijsko odjeljenje u Krapini donijelo je 29. aprila 2024. rješenje kojim su objekt i veći dio zemljišta stavljeni pod preventivnu zaštitu na period od četiri godine.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji tražiće se izjašnjavanje Opštine Kumrovec i Krapinsko-zagorske županije o korištenju prava prve kupovine, prenosi Jutarnji list