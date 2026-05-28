Nestao 12-godišnji dječak u Zagrebu

U Zagrebu je juče nestao 12-godišnji d‌ječak Petar Strbad. Prema podacima objavljenim u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, d‌ječak se u srijedu, 27. maja, udaljio s adrese u Ulici Aleja Blaža Jurišića u Zagrebu. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Petar je rođen 2014. godine u Zagrebu. Visok je 145 centimetara i slabije je tjelesne građe. Ima plavu kosu, plave oči, ovalno lice te srednje velik nos i uši. Nosi obuću broj 38.

U trenutku nestanka na sebi je imao bijelu majicu kratkih rukava, crne kratke hlače i sive patike. Nosio je crni školski ruksak.

Policija moli građane da, ako imaju bilo kakve informacije o d‌ječaku, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili nazovu broj 192. Informacije je moguće dostaviti i na e-mail adresu nestali@nestali.hr.