Logo
Large banner

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

28.05.2026 18:16

Komentari:

0
ФБиХ се задужује на лондонској берзи за 1.6 милијарди КМ
Foto: ATV

Vlada FBiH donijela je konačnu odluku da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona evra radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Datum dospijeća je juni 2031. godine dok kamata iznosi 5,25 odsto godišnje, piše Istraga.ba.

Plan da se Federacija BiH dodatno zaduži donijet je takođe u januaru 2026. godine, odmah po usvajanju novog budžeta FBiH za 2026. godinu u Parlamentu FBiH. Budžet za 2026. godinu iznosi 8.898.279,146 KM što je za 649 miliona KM više nego prošlogodišnji.

Пензионер

Društvo

U FBiH najavljeno povećanje penzija, ali ne odmah

Već u februaru Vlada FBiH je donijela više odluka o zaduženju u ukupnom iznosu od 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa FBiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE radi prikupljanja sredstava za finansiranja izdataka utvrđenih Budžetom za 2026. godinu.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada FBiH

zaduženje

Londonska berza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Апелационо вијеће Суда БиХ ослободило је некадашњег команданта 43. бригаде такозване Армије БиХ Рамиза Дураковића оптужби за ратни злочин над српским цивилима на подручју Чајнича 1993. године, уз образложење да није доказано да је имао сазнања о почињеним злочинима

BiH

Sramotna presuda Suda BiH: Duraković oslobođen optužbi za zločine nad Srbima

7 h

8
У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ

BiH

U Sarajevu priželjkuju ostanak OHR-a, iz Srpske pozivaju na jedinstvo na nivou BiH

23 h

0
Извјештај СД Вашингтон документ

BiH

Zaokret američke politike na Balkanu potvrdio izvještaj Stejt Departmenta

23 h

0
Пао ЕЕС систем на граници БиХ и Хрватске: Људи сатима заробљени у колонама

BiH

Pao EES sistem na granici BiH i Hrvatske: Ljudi satima zarobljeni u kolonama

23 h

0

  • Najnovije

18

31

Dalibor Jović iz Prijedora 12 godina uzgaja jagode, lično ih dostavlja kupcima

18

29

Vlada Srpske podržala proširenje kapaciteta produženog boravka u 4 škole u Banjaluci

18

20

Putin: Evroazijska ekonomska unija čini mnogo na razvoju vještačke inteligencije

18

16

FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

18

15

Posljednji dan maja nas očekuje „Plavi Mjesec“: Evo šta to zapravo znači

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner