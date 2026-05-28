FBiH se zadužuje na londonskoj berzi za 1.6 milijardi KM

Vlada FBiH donijela je konačnu odluku da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 miliona evra radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Datum dospijeća je juni 2031. godine dok kamata iznosi 5,25 odsto godišnje, piše Istraga.ba.

Plan da se Federacija BiH dodatno zaduži donijet je takođe u januaru 2026. godine, odmah po usvajanju novog budžeta FBiH za 2026. godinu u Parlamentu FBiH. Budžet za 2026. godinu iznosi 8.898.279,146 KM što je za 649 miliona KM više nego prošlogodišnji.

Već u februaru Vlada FBiH je donijela više odluka o zaduženju u ukupnom iznosu od 400 miliona KM putem emisije trezorskih zapisa FBiH na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira SASE radi prikupljanja sredstava za finansiranja izdataka utvrđenih Budžetom za 2026. godinu.