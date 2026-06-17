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Kraj rata: Potpisano je na daljinu

Autor:

ATV
18.06.2026 00:27

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Доналд Трамп потписује прокламацију о риболову
Foto: Ilustracija/Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali Memorandum o razumijevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid na platformi Iks, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika.

Oni su rekli da je potpisivanje bilo "na daljinu" i da je Memorandum o razumijevanju već stupio na snagu.

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Aksios je prethodno javio da SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumijevanju obavi do kraja dana preko video linka, umjesto u petak u Švajcarskoj.

Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz saglasnost obje strane.

Još jedan razlog bi mogao da bude smanjenje političkog pritiska na Bijelu kuću da objavi tekst Memoranduma o razumijevanju, međutim neimenovani izvor upoznat sa diskusijama tvrdi da je Iran zahtijevao da se tekst ne objavljuje do formalnog potpisivanja i negirao je da Bijela kuća reaguje na politički pritisak.

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Ipak, čak i ako se vrijeme potpisivanja promijeni, sastanak između delegacija SAD i Irana, na čelu sa potpredsjednikom Vensom i predsjednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom, održaće se u petak u Švajcarskoj, kako je i planirano, tvrde izvori Aksiosa navodeći da se očekuje da će se u Švajcarskoj razgovarati o pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu.

(Telegraf)

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