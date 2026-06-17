Objelodanjen tajni memorandum sa Teheranom - otkriveni svi detalji

Zvaničnik Bijele kuće objelodanio je američkim medijima cijeli tekst memoranduma o razumijevanju sa Iranom od 14 tačaka.

Američka verzija memoranduma, koji je elektronski potpisan 15. juna, a formalno bi to trebalo da bude učinjeno u petak, 19. juna u Švajcarskoj, neznatno se razlikuje od teksta koji je ranije procurio u medije.

U prvoj tački navodi se da SAD, Iran i njihovi saveznici proglašavaju trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban i obavezuju se da neće pokretati rat ili vojnu operaciju jedni protiv drugih.

Predviđa se poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta SAD, Irana i Libana, kao i nemiješanje u unutrašnja pitanja, a Vašington i Teheran se obavezuju da postignu konačni sporazum u roku od 60 dana, koji može biti produžen uz obostranu saglasnost.

SAD se obavezuju da će odmah po potpisivanju početi uklanjanje svoje pomorske blokade Irana, što treba da bude završeno u roku od 30 dana. Brodski saobraćaj biće uspostavljen srazmjerno predratnom saobraćaju koji obnovi Iran.

Istovremeno, SAD treba da uklone svoje oružane snage za 30 dana od postizanja konačnog sporazuma.

Iran se obavezuje da će preduzeti mjere da omogući bezbjedan prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz, bez naknade tokom 60 dana.

Nakon toga, Iran treba da vodi dijalog sa Omanom o uspostavljanju buduće administracije i pomorskih usluga u Ormuskom moreuzu. U istoj odredbi se kaže da taj novi aranžman treba da uzme u obzir druge zemlje Zaliva i međunarodno pravo.

Implikacije ove odredbe su da postoji mogućnost da Iran počne da naplaćuje prolaz kroz tesnac, prenosi RT Balkan.

Saobraćaj kroz Ormuz treba da počne odmah, te uspostavljen u potpunosti za 30 dana, zbog potrebe za uklanjanjem tehničkih i vojnih prepreka i deminiranjem prolaza koji će izvršiti Iran.

Vašington se obavezuju da će sa regionalnim partnerima razviti plan sa najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu i ekonomski razvoj Irana, ali se ne spominje da će ta sredstva doći iz Sjedinjenih Država.

Kaže se da će mehanizmi za ovaj plan biti dio konačnog sporazuma, a da će Vašington izdati sve neophodne dozvole i licence.

SAD se obavezuju da će ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući i one koje je izglasao Savjet bezbednosti UN, kao dio konačnog sporazuma.

Iran ovim memorandumom ponovo potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje, a pitanje zaliha obogaćenog uranijuma biće regulisano mehanizmom koji će biti obostrano dogovoren.

Do konačnog sporazuma, SAD i Iran se slažu da održe status kvo, što znači da Iran neće mijenjati status svog nuklearnog programa, a Vašington neće uvoditi nove sankcije ili raspoređivati dodatne snage u regionu.

SAD će odmah po potpisivanju, pa sve do ukidanja sankcija, izdati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata, kao i za sve povezane usluge, uključujući bankarske transakcije, osiguranja, transport i drugo.

Zamrznuta ili ograničena iranska sredstva biće u potpunosti stavljena na raspolaganje Teheranu po usaglašenoj proceduri tokom pregovora.

SAD i Iran će uspostaviti mehanizam za praćenje primjene memoranduma i budućeg konačnog sporazuma, koji će biti odobren obavezujućom rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN.

(Srna)