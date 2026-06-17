Tramp: Nepravedno da Iran nema balističke rakete, a drugi ih imaju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi bilo nepravedno da Iran ne posjeduje balističke rakete ako ih imaju druge zemlje.

"Ako ih druge zemlje imaju, malo je nepravedno da ih oni nemaju. Ako govorimo o Saudijskoj Arabiji i Kataru, a svi oni imaju nešto, rekao bih da je u redu da to bude u relativnoj proporciji", rekao je Tramp novinarima u Parizu.

On je dodao da će se vojska SAD zadržati u Persijskom zalivu neko vrijeme, nakon što je Vašington postigao dogovor sa Teheranom o okončanju gotovo četvoromjesečnog sukoba u regionu, prenosi Srna.