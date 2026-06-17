Višković: Ne zaustavljamo se - Srpska ušla u snažan investicioni ciklus

Republika Srpska do sada ima 111 kilometara auto-puta i dobrim dijelom smo , do sada u investicionom ciklusu gdje su obezbijeđene finansije, i potpisani ugovori. U ciklusu izgradnje je još 112 kilometara auto-puta i tu se ne zaustavljamo, rekao je Radovan Višković, v.d. direktora Autoputeva Republike Srpske.

"Mi smo sačuvali u nemogućim okolnostima Republiku Srpsku, i dočekali bolje dane. Srpska je sačuvana i ona ide u jedan značajan i ozbiljan investicioni ciklus. Uvijek je bila priča i kritika skoro svakog budžeta, kako je potrošački, a nije razvojni. U ovom rebalansu budžeta, koji je danas usvojila Narodna skupština, vidimo i pozdravljam namjeru Vlade što su značajna sredstva izdvojili za investicije", rekao je Višković, koji je ranije bio i predsjednik Vlade Srpske.

Istakao je da je skoro najveće povećanje u rebalansu budžeta izdvajanje za investicije, kao i da se značajna sredstva izdvajaju i za investicione projekte lokalnih zajednica.

"Kada je u pitanju, zaduživanje, pitam da li je pametnije uzeti kredit pa sagraditi 100 kilometara koji će koristiti naša privreda, građani, lokalne zajednice za ekonomski razvoj jer to je njen preduslov, savremene saobraćajnice. Najbolji primjer je auto-put u Srpskoj kod onih lokalnih zajednica ili gradova, poput Gradiške, Laktaša, Doboja, Prnjavora, a uskoro Bijeljine, Brčkog, Vukosavlja, Modriče koji se nalaze na ovom dijelu auto-puta koji treba da poveže Banjaluku i Beograd", rekao je on.

Da li uraditi to, kaže Višković, u neko razumno vrijeme od četiri do pet godina, ili 100 kilometara u narednih 50 godina, po dva kilometra.

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"Mislim da je bolje da to uradimo odmah, pa na neki način servisiramo", rekao je Višković i podsjetio da su krajem prošle godine, sa kineskom bankom potpisali dva finansijska ugovora za izgradnju auto-puta od Vukosavlja do Brčkog u dužini od 31,5 kilometara, a vrijednost radova je iznosila 600 miliona KM - naveo je on.

Istakao je da je sa njima potpisan i ugovor za dio auto-puta od Bijeljine od Brčkog u dužini 17,7 kilometara, vrijednosti preko 300 miliona KM.

"Za dva projekta blizu milijardu KM. A, mora da se završi i eksproprijacija koja nije nimalo jednostavna, međutim mi to uspješno radimo. Nismo podlegli pritisku koji se desio u drugom entitetu. Držali smo se procijenjenih i projektovanih vrijednosti. Mi smo se organizovali i obezbijedili sredstva za ova dva projekta da idu u punom kapacitetu, da se poštuje ugovor koji kaže da je rok završetka radova tri godine", naveo je Višković.

RTRS