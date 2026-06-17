Srpska poručuje: Dosta je stranih tutora, OHR mora da ode

Deklaracija Narodne skupštine o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH stupa na snagu. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske konstatovalo je da je neprihvatljiv zahtjev bošnjačkog kluba za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa jer Deklaracija nema karakter opšteg pravnog akta. Jednostavnije - sudsko Vijeće proglasilo se nenadležnim jer Deklaracija predstavlja politički stav Skupštine, a ne pravno obavezujući dokument.

Svaka buduća tranzicija u vezi sa Kancelarijom visokog predstavnika mora biti sprovedena uz puno poštovanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BIH. Stoji u Rezoluciji o BiH koju je usvojio evropski parlament. Tako se saga OHR nastavlja od Brisela, Sarajeva pa sve do Banjaluke. U dokumentu, evropski parlamentarci izražavaju žaljenje zbog ostavke Kristijana Šmita i pružaju punu podršku OHR-u i misiji EUFOR-a Altea, ističući tobože njihovu ulogu u očuvanju mira i stabilnosti u BIH.

Zalagaćemo se za to da razgovaraju sa nama, a ne o nama i ne na uštrb Republike Srpske, jasan je predsjednik parlamenta Srpske.

"Mi smo kredibilan pregovarač i ne možemo dozvoliti da bilo ko unutar BiH bira stranu i to smatra pregovorima. Na kraju svi moraju da znaju, mi se nismo zakleli EU, mi smo se zakleli Republici Srpskoj tako da mi ćemo biti korektni, truditi se, baštinimo evropske civilizacijske vrijednosti ali ne baštinimo potčinjavanje i obesmišljavanje svojih prava", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbjednosti UN, uz ograničen mandat, a u suprotnom njegov izbor neće biti prihvatljiv za Srpsku, stav je najviših funkcionera SNSD-a. Milorad Dodik ukazuje na poteze bivših visokih predstavnika, njihove politike i ono kroz šta je Republika Srpska zbog toga prolazila.

"Pedi Ešdaun je napisao u knjizi da je on došao da razgradi Dejtonski sporazum, tako je napisao, tačka. Sljedeća rečenica, ja sam došla da napravim BiH po planovima moga prijatelja Alije Izetbegovića. I sve se ostvarivalo tako. Da nije bilo SNSD-a i nas koji smo se tome suprotstavili, vjerovatno danas ne bi sjedili ovdje i ne bi postojala Republika Srpska", kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Predsjednik Vlade Republike Srpske upozorava na to da evropski parlamentarci očito pružaju podršku nekome koga nije potvrdio SB UN-a, ko krši sva zakonska ovlašćenja i mijenja zakone mimo procedura.

"Gdje to postoji, recite mi još jednu zemlju na zemaljskoj kugli koja ima takvu vrstu protektorata osim ako nije vojno napadnuta i da je kompletno rukovodstvo svrgnuto, pohapšeno, ubijeno. To se dešava nama u Republici Srpskoj, nažalost i državnoj zajednici BiH, mnogi to ne vide u FBiH zato što im je jedini cilj nestanak Republike Srpske, ali svi ćemo trpiti tu štetu", istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Očigledno iz drugog entiteta to ne vide. Žele strane tutore koji kao po običaju vode njihove politike. Poslanik u parlamentu Srpske iz reda bošnjačkog naroda priznaje da BiH ne može da funkcioniše bez OHR-a.

"Nama treba visoki predstavnik kojima apsolutnu podršku svih članica Vijeća za implementaciju mira i koji je dobronamjeran prema BiH. Kada je u pitanju izvještaj EU sigurno da su oni skenirali stanje u BiH i da imaju dobre informacije, dakle ostanak OHR-a je potreban sa bonskim ovlastima", istakao samostalni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić.

Davno je trebalo da prestane potreba za OHR-om u BiH, stav je SDS-ovog Nedeljka Glamočaka. Domaće institucije, kaže treba da preuzmu odgovornost za vršenje vlasti unutar BiH.

"Nažalost nametnuo je zakone po kojima je suđeno predsjedniku Republike Srpske, to je ona težina tih presuda jer je presuđen Predsjednik Republike Srpske, potvrđeno je to i u ovom evropskom sudu", poslanik SDS-a u Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Glamočak.

Apsurd je to da je prije deset godina u BIH jedan od uslova za kandidatski status bio zatvaranje OHR-a u BIH, a danas se ista ta EU grčevito bori da visoki predstavnik kroji sudbinu u BiH.

"Danas kad su SAD na strani protiv ostanka OHR-a u BiH kad njihova ambasadorka u UN kaže da nikad nije zamišljeno da to bude trajna institucija danas EU je glavni borac za zadržavanje OHR-a", istakao je poslanik SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica.

"OHR je svoje kancelarije u BiH trebao da zatvori davno i to je većinski stav građana u Republici Srpskoj. Građani u Srpskoj ne glasaju ni za OHR ni za visokog predstavnika, oni glasaju za domaće političare i od istih traže odgovornost", izjavio je poslanik SNSD-a u NSRS Ilija Tamindžija.

I tako se saga OHR nastavlja. Dok međunarodna zajednica smatra da BiH još nije spremna da funkcioniše bez OHR-a, dio domaćih političara tvrdi da je upravo prisustvo stranog arbitra dokaz da zemlja još nema potpuno politički suverenitet.