Dodik: Napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije je teški zločin

Autor:ATV
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije teški zločin i da svijet mora tako da ga tretira.
"Režim u Kijevu je izgubio sve skrupule i ćutanje većeg dijela međunarodne zajednice na dosadašnja nedjela doživljava kao odobravanje. Nakon bombardovanja djece, svijet mora da progovori", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Dodik je izrazio saučešće porodici poginule, a povrijeđenima poželio brz oporavak.
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Ukrajina je danas u blizini Brjanska napala autobus sa omladinskom fudbalskom reprezentacijom iz grada Gomelja u Bjelorusiji. Grupa je putovala na odmor u Gelendžik. Poginula je žena koja je pratila tim.
Napad na autobus sa djecom iz Bjelorusije teški je zločin i svijet mora tako da ga tretira.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 17, 2026
Režim u Kijevu je izgubio sve skrupule i ćutanje većeg dijela međunarodne zajednice na dosadašnja nedjela doživljava kao odobravanje.
Nakon bombardovanja djece, svijet mora da progovori.…
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