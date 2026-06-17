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Košarac: Konaković i "trojka" lažu čim zinu

Autor:

ATV
17.06.2026 15:54

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Elmedin Konaković i ostali iz "trojke", tvrdnjama da je SNSD kriv što je BiH dospjela na sivu listu Manivala, pokušavaju da odgovornost za nefunkcionalnost Federacije BiH prebace na Republiku Srpsku i na nivo zajedničkih institucija, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"U hroničnom nedostatku vlastitih političkih rezultata, Konaković i ostatak `trojke` pokušavaju da napadima na SNSD privuku pažnju sve malobrojnijeg glasačkog tijela", istakao je Košarac.

On je naveo da su mandat protraćili u pokušajima da naškode Srpskoj, što im nije uspjelo, niti će, jer je SNSD tvrd orah za "trojku".

"Ali, ono što me ponovo iznenadilo je njihova spremnost da, što bi naš narod rekao, lažu čim zinu. Sada im je SNSD kriv za sivu listu Manivala", dodao je Košarac.

On je istakao da je po takvoj logici "trojke" SNSD krivac za to što FBiH nije uspostavila registar stvarnih vlasnika pravnih lica, koji je ključni razlog zbog kojeg Manival vraća BiH na sivu listu.

"Šta SNSD ima sa uspostavljanjem registra u FBiH?", upitao je Košarac i konstatovao da je Konakoviću lakše optužiti SNSD, nego priznati da bošnjačka koalicija nije sposobna da upravlja procesima, čak ni na onom nivou gdje uopšte nema kadra SNSD-a.

Bilo bi im, kaže, neuporedivo bolje i korisnije da za sređivanje svog dvorišta angažuju bager.

"Srpska je, kao dobar komšija FBiH, već pozvala nadležne u FBiH da uspostave registar stvarnih vlasnika na isti način kao što je to urađeno u Srpskoj jer to predstavlja važan mehanizam u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma", zaključio je Košarac.

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Staša Košarac

Elmedin Konaković

Bosna i Hercegovina

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