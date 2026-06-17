Foča nagradila najbolje: 117 učenika i sportista dobilo besplatne ulaznice

Gradska uprava u Foči nastavila je praksu nagrađivanja najuspješnijih učenika, pa su sezonskim ulaznicama za Akva park „Ušće“ i ove godine obradovani osnovci i srednjoškolci koji su se istakli znanjem, talentom i sportskim dostignućima.

Ovim gestom još jednom je vrednovan trud učenika generacije, vukovaca, muzičara, osvajača nagrada na republičkim i državnim takmičenjima, kao i uspješnih mladih sportista i nastavnog osoblja.

Među đacima koji su svojim rezultatima dostojno predstavljali škole i grad Foču je i učenik petog razreda fočanske Osnovne muzičke škole Jakša Mastilo.

„Osvojio sam prvu nagradu na Međunarodnom takmičenju „Akordeon art plus“ u Istočnom Sarajevu, imao sam 96 bodova i učestvovao sam na školskom takmičenju. Ići ću s ovom propusnicom na bazene, a raspust ću osim u Foči provesti i u Trebinju, Sarajevu“, rekao je Jakša.

Sezonska ulaznica za Akva park „Ušće“ pred upis u srednju školu dobro će doći i učeniku generacije Osnovne škole „Sveti Sava“ Pavlu Radiću.

„Planiram da upišem srednju školu za tehničara informacionih tehnologija u Istočnom Sarajevu. Ovdje su dobre škole gimnazija, medicina, mašinski tehničar, međutim, ne pronalazim se u tome, već u školi za programere. Volim programiranje, nastavnik informatike me je usmjerio i zahvalan sam mu na svemu što sam postigao, kao i roditeljima i ostalim nastavnicima“, rekao je Pavle.

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Ulaznice su dobili talentovani odbojkaši, atletičari, šahisti, kik-bokseri i predstavnica Foče na predstojećem izboru za Mis BiH. Uz njih, nagrađeni su treneri, nastavnici, profesori, te rukovodstva škola koji predanim radom doprinose njihovim uspjesima.

„Drago mi je što Foča gradi budućnost na najplemenitijoj misiji obrazovanja i ulaganja u mlade kroz sve vidove znanja, sporta, kulture, muzike i drugih oblasti“, rekao je direktor Srednjoškolskog centra Foča Krsto Ivanović.

Zahvaljujući postignutim uspjesima u školi i na polju sporta, pravo na besplatno osvježenje i rekreaciju na bazenima Akva parka „Ušće“ ostvarilo je 117 Fočaka.

„Ovo su najbolji ambasadori i budućnost Foče i Republike Srpske. Smatram da i dalje treba da vodimo računa o njima, da stvaramo najbolje moguće uslove u sklopu škola i u sferi sporta. Zbog toga smo se odlučili da ulažemo u sportsku infrastrukturu i zato ćemo graditi atletsku stazu, balon salu i najmodernija igrališta za sportiste i naše škole“, rekao je gradonačelnik Foče Milan Vukadinović.

Posebna podrška od Grada Foče nedavno je stigla i fočanskom genijalcu Stefanu Grujičiću, prvaku Srpske iz fizike i vicešampionu iz matematike, koji se uveliko priprema za Balkanijadu iz fizike u Istanbulu, prenosi Radio Foča.