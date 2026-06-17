Dječak se utopio na času plivanja dok su spasioci stajali pored njega

Dječak (8) se utopio u utorak, 16. juna, tokom časa plivanja u bazenu osnovne škole "Aleksis Hankinkan" u Konš-an-Ušu u Francuskoj, objavio je u srijedu Žerom Pasko, gradonačelnik tog mjesta.

"Slomljeni smo", napisao je gradonačelnik u poruci objavljenoj na društvenim mrežama, dijeleći članak koji je napisao ICI Normandie.

Prema lokalnim medijima, incident se dogodio u utorak između 14 i 16 časova.

Dijete, koje pohađa javnu osnovnu školu na sjeveru grada, bilo je na času plivanja koji je nadgledalo nekoliko spasilaca.

Okolnosti tragedije još uvijek nisu utvrđene.

"Neophodno je razumjeti šta se dogodilo, ali svi moraju ostati mirni i izbjegavati davanje svakakvih komentara", napisao je gradonačelnik Žerom Pasko, i tom prilikom se zahvalio vatrogascima i spasiocima koji su pokušali da spasu život djeteta.

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Ljekar je dječaka proglasio mrtvim, a policija je pokrenula istragu.

"Gubitak djeteta je uvijek tragedija. U šoku smo", rekla je za ICI Normandie Fransoaz Monkada, direktorica Nacionalne službe za obrazovanje, nakon što je posjetila školu kako bi se sastala sa nastavnicima.

Škola koju je mali dječak pohađao radila je i u srijedu ujutru, a osnovana je i grupa za psihološku podršku.

"Grupa za psihološku podršku će nastaviti svoj rad u četvrtak i petak sa tri psihologa za djecu i specijalistom za rad sa odraslima", prenosi ICI Normandie.

"Moramo pokazati dostojanstvo, bol i tuga to zahtijevaju", zaključuje gradonačelnik Pasko, koji je uputio saučešće roditeljima i porodici tragično nastradalog dječaka.

"Imaju našu iskrenu podršku", dodao je Pasko, prenosi Telegraf.rs.