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Pogođen autobus pun djece - FOTO

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ATV
17.06.2026 15:02

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Уништен аутобус
Foto: Ilustracija/Pexels/Photo by Hans Eiskonen

Bjelorusija je zatražila od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom na autobus sa djecom koja su putovala u Rusiju na odmor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

U bjeloruskom Ministarstvu su istakli za napad smatraju da je novi akt terorizma protiv civila.

"Smatramo da se radi o još jednom aktu terorizma protiv civila", rekao je pres sekretar Ministarstva Ruslan Varankov.

Podsjetimo, gubernator Brjanske oblasti Jegor Kovljačuk je saopštio su ukrajinske snagom izvele udar dronom na autobus u kojem su se nalazila djeca iz Belorusije.

Riječ je o članovima fudbalskog kluba koji su putovali u Gelendžik na odmor.

Poginula je jedna žena u pratnji djece, a šestoro djece je ranjeno.

Oglasila se i zvanična Moskva, saopštenjem portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove, koja je takođe ukrajinski napad na autobus sa bjeloruskim dječijim fudbalskim timom okarakterisala kao "teroristički napad Kijeva".

"Ovo je još jedan teroristički napad kijevskog režima, koji lovi civile, a posebno djecu", istakla je Zaharova, prenosi "B92".

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Tagovi :

Bjelorusija

Ukrajina

Rusija

Aleksandar Lukašenko

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