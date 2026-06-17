Logo

Šokantno: Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji

Autor:

ATV
17.06.2026 13:23

Komentari:

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Foto: betül aymergen/Pexels

U gradu Kodžaeli u Turskoj mujezin jedne istorijske džamije, koji je došao na jutarnju molitvu, posumnjao je da se u objektu dešava nešto neobično nakon što je čuo zvukove iz unutrašnjosti.

U prvi mah je mislio da je riječ o provali, ali je pregled sigurnosnih kamera pokazao drugačiju situaciju. Prema snimcima, muškarac i žena ušli su u džamiju i počinili nedoličan čin unutar vjerskog objekta, prenosi Protothema.

Mujezin je odmah obavijestio policiju, koja je pokrenula istragu. Zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su brzo identifikovani i uhapšeni.

Prema navodima lokalnih medija, tokom saslušanja su izjavili da su se na takav postupak odlučili iz ličnih razloga i “u sklopu posebnog iskustva”.

Nakon privođenja, pušteni su da se brane sa slobode uz određene mjere zabrane, dok se slučaj dalje procesuira.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

džamija

ljubav i seks

Turska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

Mediji: Epstin pokušao da se ubije najmanje tri puta u zatvoru

4 h

0
Мерц: Европа спремна за преговоре са Русијом

Svijet

Merc: Evropa spremna za pregovore sa Rusijom

6 h

0
Људи се враћају у своје село након објаве почетног споразума о прекиду ватре између Сједињених Држава и Ирана, излазе из џамије након што су примили залихе хране у граду Набатије, на југу Либана, у уторак, 16. јуна 2026.

Svijet

SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma: Novi napadi Izraela na jug Libana moguć kamen spoticanja

8 h

0
Човек разговара мобилним телефоном у близини зграде оштећене у земљотресу у Палуу, Централни Сулавеси, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

U zemljotresu u Indoneziji poginula najmanje jedna, a povrijeđeno skoro 40 osoba

8 h

0

  • Najnovije

15

25

Foča nagradila najbolje: 117 učenika i sportista dobilo besplatne ulaznice

15

20

Peskov: Moskva nije dobila poziv Kijeva

15

18

Dva udesa u nekoliko metara na brzom putu kod Banjaluke - kolaps u saobraćaju

15

16

Dječak se utopio na času plivanja dok su spasioci stajali pored njega

15

13

Narodna skupština usvojila rebalans budžeta i skraćenje pripravničkog staža

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima