Šokantno: Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji

U gradu Kodžaeli u Turskoj mujezin jedne istorijske džamije, koji je došao na jutarnju molitvu, posumnjao je da se u objektu dešava nešto neobično nakon što je čuo zvukove iz unutrašnjosti.

U prvi mah je mislio da je riječ o provali, ali je pregled sigurnosnih kamera pokazao drugačiju situaciju. Prema snimcima, muškarac i žena ušli su u džamiju i počinili nedoličan čin unutar vjerskog objekta, prenosi Protothema.

Mujezin je odmah obavijestio policiju, koja je pokrenula istragu. Zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su brzo identifikovani i uhapšeni.

Prema navodima lokalnih medija, tokom saslušanja su izjavili da su se na takav postupak odlučili iz ličnih razloga i “u sklopu posebnog iskustva”.

Nakon privođenja, pušteni su da se brane sa slobode uz određene mjere zabrane, dok se slučaj dalje procesuira.

(Avaz)