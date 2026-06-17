Šokantno: Par uhvaćen kako vodi ljubav u džamiji

Autor:ATV
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U gradu Kodžaeli u Turskoj mujezin jedne istorijske džamije, koji je došao na jutarnju molitvu, posumnjao je da se u objektu dešava nešto neobično nakon što je čuo zvukove iz unutrašnjosti.
U prvi mah je mislio da je riječ o provali, ali je pregled sigurnosnih kamera pokazao drugačiju situaciju. Prema snimcima, muškarac i žena ušli su u džamiju i počinili nedoličan čin unutar vjerskog objekta, prenosi Protothema.
Mujezin je odmah obavijestio policiju, koja je pokrenula istragu. Zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, osumnjičeni su brzo identifikovani i uhapšeni.
Prema navodima lokalnih medija, tokom saslušanja su izjavili da su se na takav postupak odlučili iz ličnih razloga i “u sklopu posebnog iskustva”.
Nakon privođenja, pušteni su da se brane sa slobode uz određene mjere zabrane, dok se slučaj dalje procesuira.
(Avaz)
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