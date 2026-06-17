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SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma: Novi napadi Izraela na jug Libana moguć kamen spoticanja

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ATV
17.06.2026 07:21

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Људи се враћају у своје село након објаве почетног споразума о прекиду ватре између Сједињених Држава и Ирана, излазе из џамије након што су примили залихе хране у граду Набатије, на југу Либана, у уторак, 16. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana.

Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

Memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana trebalo bi da bude potpisan u sutra u švajcarskom Burgenštoku, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje brz napredak nakon potpisivanja sporazuma i najavio da će dokument biti upućen Kongresu na razmatranje.

Prema navodima američkih medija, sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte uz uslove koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i nuklearni program Irana.

Iranski zvaničnici saopštili su da je ukinuta američka pomorska blokada iranskih luka, ističući to kao važan korak ka normalizaciji odnosa.

Istovremeno, Kina i Katar ocjenjuju da bi predstojeća faza pregovora mogla biti složenija, ali i ključna za regionalnu stabilnost.

Dok diplomatija dobija na zamahu, na terenu se nastavljaju sukobi. Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

(RTS)

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Ormuski moreuz

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