SAD i Iran pred potpisivanjem sporazuma: Novi napadi Izraela na jug Libana moguć kamen spoticanja

U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana.

Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

Memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana trebalo bi da bude potpisan u sutra u švajcarskom Burgenštoku, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da očekuje brz napredak nakon potpisivanja sporazuma i najavio da će dokument biti upućen Kongresu na razmatranje.

Prema navodima američkih medija, sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte uz uslove koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i nuklearni program Irana.

Iranski zvaničnici saopštili su da je ukinuta američka pomorska blokada iranskih luka, ističući to kao važan korak ka normalizaciji odnosa.

Istovremeno, Kina i Katar ocjenjuju da bi predstojeća faza pregovora mogla biti složenija, ali i ključna za regionalnu stabilnost.

Dok diplomatija dobija na zamahu, na terenu se nastavljaju sukobi. Libanski mediji izvijestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

(RTS)