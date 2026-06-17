Austrija savladala Jordan na Mundijalu

Fudbaleri Austrije savladali su Jordan rezultatom 3:1 (1:0) u utakmici prvog kola grupe J na Svetskom prvenstvu.

Heroj nacije je Marko Arnautović koji je svojim ulaskom pokrenuo Austriju i pokazao joj put do pobjede.

Direktno je uticao na autogol koji je Al Arab postigao u 76. minutu, samo četiri minuta nakon što je napadaču Crvene zvezde poništen gol poslije duge VAR provere.

U dubokoj nadoknadi je iznudio i penal koji je pretvorio u, konačno, sopstveni debitantski gol na Mundijalu.

Sa početna tri boda izabranici Ralfa Rangnika su se poravnali na vrhu tabele sa Argentinom, sa kojom će se sastati u narednoj rundi.

Evropljani su protiv autsajdera slavili teže nego što se očekivalo, iako su relativno rano stigli do vođstva.

Na isteku 20. minuta je Romano Šmid postigao prelep pogodak sa ivice kaznenog prostora i u velikoj mjeri olakšao život Austrijancima na ovom susretu.

Međutim, i pre tog gola, a naročito poslije je Jordan imao nekoliko izuzetnih šansi koje nije koristio.

U 17. minutu je šut Al Fahurija zakačio Alabu i promenio pravac, ali se Šlager nije dao savladati.

Samo dva minuta nakon gola Šmida, Jordan je pogodio prečku. Poslije kornera sa lijeve strane na prvoj stativi je glavom loptu prebacio Al Ravadbeh, već savladao Šlagera, ali i pogodio samo gornji okvir gola.

Od 34. minuta su krenuli novi naleti Jordana, ali pokušaji Al Fahurija i Al Tamare u više navrata nisu pronalazili put do mreže Austrije.

Kada oni nisu uspjeli, jeste Ali Olvan u 50. minutu veoma efektno realizacijom kontre, poslavši loptu od stative u mrežu rivala.

Bio je to prvi gol u istoriji Jordana, u njihovom debitantskom nastupu na svjetskim prvenstvima.

Od starta drugog poluvremena šansu na terenu je dobio Marko Arnautović i vrlo brzo je promijenio stanje na terenu.

Iako je u uvodnim minutima bivao odsječen, kako se težište igre prebacilo na polovinu Jordana, upravo je fudbaler Crvene zvezde bio najopasniji igrač.

Tako je u 67. minutu dao gol koji je poslije petominutne VAR provere bio poništen, što ga je, uvijek temperamentnog, propisno iznerviralo.

Ali, vratilo se i njemu i Austrijancima u 76. minutu nakon kornera sa lijeve strane i duela koji je imao sa Al Arabom.

Pomogao je da defanzivac Jordana nespretno skrene loptu u sopstvenu mrežu i tako direktno uticao na konačan ishod.

Poslije toga je Austrija uspostavila kontrolu, ali se i suočavala sa prijetnjama Azijaca, koji su krenuli na sve ili ništa.

Ipak, najbolju šansu do kraja meča imao je baš Arnautović, koji je u drugom minutu nadoknade izašao potpuno sam pred golmana, ali je levom nogom slabo šutirao i rezultat je ostao 2:1.

(B92)