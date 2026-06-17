Istorijski het-trik Mesija, Argentina pobjedom započela odbranu titule prvaka svijeta

Argentina je na ubjedljiv način započela odbranu titule šampiona svijeta, pošto je u prvom kolu grupe J Svetskog prvenstva savladala Alžir rezultatom 3:0 (1:0), a glavna zvijezda večeri bio je Lionel Mesi, koji je postigao sva tri gola i još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena.

Na stadionu u Kanzas sitiju pred 70 hiljada gledalaca, Mesi se sa tri gola izjednačio sa nekadašnjim njemačkim reprezentativcem Miroslavom Klozeom na večnoj listi strelaca svjetskih prvenstava sa ukupno 16 pogodaka.

Na svojoj 27. utakmici na Mundijalima, a ukupno 200. za Argentinu, iza sebe je ostavio Kilijana Mbapea (14 golova), a u narednim utakmicama vjerovatno će postati i najbolji strijelac ikada na prvenstvima svijeta.

Ujedno je postao i prvi fudbaler koji je nastupio na šest Mundijala, a tim povodom je nosio specijalno dizajniran dres koji mu je spremila Fifa.

Argentina je na najbolji način započela odbranu titule prvaka svijeta, a selektor Lionel Skaloni ima razloga za zadovoljstvo, jer smo vidjeli da su se pojedini favoriti mučili na početku prvenstva.

Zanimljivo je to da iako je Argentina slavila ubjedljivo, statistika posjeda lopte bila je gotovo izjednačena - Alžir je čak imao nešto veći posjed (52 odsto prema 48). Međutim, Alžirci nisu uputili nijedan udarac u okvir gola, dok je Argentina imala šest iz deset pokušaja.

Od samog starta Argentina je preuzela inicijativu i kontrolisala igru, dok se Alžir uglavnom oslanjao na kontranapade, prenosi RTS

Mreža se zatresla već u ranoj fazi meča, a upravo je Mesiju poništen gol zbog ofsajda. Isti scenario viđen je i pred golom Argentine. Šabi je upao u ofsajd zamku, a sudija je odmah podigao zastavicu i poništio gol Alžiru.

Otpor afričke selekcije slomljen je u 17. minutu kada je Mesi majstorskim udarcem sa distance donio prednost "gaučosima". Taj pogodak dodatno je oslobodio aktuelne šampione sveta, koji su nastavili da diktiraju tempo igre.

U nastavku susreta Alžir je pokušao da bude ofanzivniji, ali nije uspevao da ozbiljnije ugrozi gol Argentine. Mesi je sredinom drugog poluvremena udvostručio vođstvo nakon što je najbolje reagovao na odbijenu loptu u kaznenom prostoru.

Konačan rezultat postavio je u 77. minutu, het-trikom i stavio tačku na dominantnu partiju svog tima.

Ovim trijumfom Argentina je napravila važan korak ka plasmanu u nokaut fazu i potvrdila ulogu jednog od glavnih favorita turnira, dok Alžir u narednim mečevima mora da traži bodove kako bi ostao u trci za prolaz dalje.