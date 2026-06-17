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Bez struje danas 6.000 potrošača u centru Bijeljine

Autor:

ATV
17.06.2026 07:39

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Без струје данас 6.000 потрошача у центру Бијељине
Foto: Ustupljena fotografija

U Bijeljini će danas bez električne energije biti 6.000 potrošača u širem centru grada i 1.500 potrošača u okolnim selima zbog godišnjeg remonta trafostanice i dalekovoda, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".

Najavljeno je da će od 8.00 do 16.00 časova bez električne energije biti potrošači u naseljima Donja Čađavica, Gornja Čađavica, Srednji Dragaljevac, Gornji Dragaljevac, Ljeljenča, u dijelu Velike Obarske - Bukovica, Šubarići i Tabašnica i u dijelu Srednje Čađavice – Žestik, prenosi Srna.

Potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Crnjelovo" i "Dragaljevac" zbog promjene uklopnog stanja električnu energiju neće imati od 8.00 do 9.00 časova i od 15.00 do 16.00 časova.

Godišnji remont biće obavljen na dalekovodima "Bolnica", "Centar" i "Ekonomija".

Detaljan spisak naselja i ulica koji će biti bez električne energije tokom najavljenih radova objavljen je na sajtu "Elektro-Bijeljine".

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Tagovi :

Elektro-Bijeljina

naselja bez struje

Bijeljina

remont

trafostanica

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