Bez struje danas 6.000 potrošača u centru Bijeljine

Autor:ATV
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U Bijeljini će danas bez električne energije biti 6.000 potrošača u širem centru grada i 1.500 potrošača u okolnim selima zbog godišnjeg remonta trafostanice i dalekovoda, saopšteno je iz "Elektro-Bijeljine".
Najavljeno je da će od 8.00 do 16.00 časova bez električne energije biti potrošači u naseljima Donja Čađavica, Gornja Čađavica, Srednji Dragaljevac, Gornji Dragaljevac, Ljeljenča, u dijelu Velike Obarske - Bukovica, Šubarići i Tabašnica i u dijelu Srednje Čađavice – Žestik, prenosi Srna.
Potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Crnjelovo" i "Dragaljevac" zbog promjene uklopnog stanja električnu energiju neće imati od 8.00 do 9.00 časova i od 15.00 do 16.00 časova.
Godišnji remont biće obavljen na dalekovodima "Bolnica", "Centar" i "Ekonomija".
Detaljan spisak naselja i ulica koji će biti bez električne energije tokom najavljenih radova objavljen je na sajtu "Elektro-Bijeljine".
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