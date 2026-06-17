Instant plaćanje stiže u BiH: Novac dobijate za nekoliko sekundi

Instant plaćanje, odnosno takozvano "TIPS Clone" rješenje, u Bosnu i Hercegovinu se uvodi 20. jula kao pilot-projekat, te su komercijalne banke iskazale spremnost da učestvuju u implementaciji.

Prenos novca za nekoliko sekundi

U nekoliko sekundi će biti izvršena transakcija

Ovo je najavila Jasmina Selimović, guvernerka Centralne banke BiH, rekavši da je riječ o velikim bankama, onim u domaćem vlasništvu, ali i malim bankama u oba entiteta u BiH.

"Građanima i privredi će biti omogućeno izvršavanje novčanih transakcija u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, uključujući vikende i praznike. U praksi instant plaćanje će predstavljati značajno unapređenje, jer će biti moguće u roku od nekoliko sekundi izvršiti novčanu transakciju. Trenutno imamo tri- četiri poravnanja u toku dana, tako da kada pošaljete novac primaocu, taj novac čeka neko naredno poravnanje", objasnila je Selimovićeva.

Prema njenim riječima, implementacija TIPS rješenja predstavlja značajan korak ka efikasnijem, transparentnijem i modernijem platnom prometu, te dodatno približava Bosnu i Hercegovinu standardima Evropske unije i Eurosistema.

Isti model koriste zemlje članice Evropske unije

"U slučaju instant plaćanja, transakcija se vrši u roku od nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je ned‌jelja, 1. januar ili uobičajeni radni dan. Sa punom implementacijom TIPS rješenja, Bosna i Hercegovina će primjenjivati isti model instant plaćanja koji koriste zemlje članice Evropske unije, čime dodatno jačamo integraciju našeg finansijskog sistema sa evropskim tržištem. Instant plaćanja znače brže, jednostavnije i dostupnije finansijske usluge za sve građane i privredu Bosne i Hercegovine", navela je Selimovićeva.

Ražanica: Ovo je već ogroman napredak

Edis Ražanica, direktor Udruženja banaka BiH, rekao je za "Nezavisne novine" da je pristup SEPA području, ali i uvođenje sistema instant plaćanja, možda i najveća reforma platnih sistema u Bosni i Hercegovini od njegovog uspostavljanja.

"Instant plaćanje je nešto što je već prisutno u zemljama Evropske unije, a i u zemljama regiona je postalo standard. U suštini, on predstavlja trenutni prenos sredstava sa računa pošiljaoca na račun primaoca 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Samim tim, ovo je već ogroman napredak. Ipak, najveća prednost ovakvih sistema je u tome što oni omogućavaju razvoj drugih finansijskih proizvoda i usluga koji će biti oslonjeni na samo instant plaćanje, odnosno trenutni prenos sredstava", naglasio je Ražanica.

Jedan od najvećih iskoraka u posljednjih 20 godina

Dodao je da zbog toga smatraju da je ovo jedan od najvećih iskoraka u finansijskom sistemu BiH u posljednjih 20 godina, te da će donijeti ogromne benefite, pogotovo u kontekstu digitalizacije finansijskog sektora, pišu Nezavisne

"Što se tiče banaka, pilot-projekat bi trebalo da počne 20. jula, te Udruženje banaka i banke članice zajedno sa Centralnom bankom BiH i međunarodnim partnerima su spremne. Već duži period vrlo intenzivno radimo na pripremama infrastrukture koja će omogućiti da se banke uključe u ovaj sistem. Očekujemo da će već krajem ove godine ili eventualno do sredine naredne godine sistem instant plaćanja postati standard za sve finansijske institucije u zemlji. Kada na to dodamo i nove zakone koji su u procesu donošenja i usklađuju regulativu koja dovodi nove igrače na tržištu i mogu obavljati platne usluge, sigurni smo da ćemo u narednom periodu zaista osjetiti veliki napredak i da će svi osjetiti transformacije platnih sistema", istakao je Ražanica.