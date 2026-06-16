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Sutra slavimo Svete Mironosice: Čega treba da se odreknemo na ovaj dan?

Autor:

ATV
16.06.2026 21:07

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Srpski narod vijekovima njeguje običaje i vjerovanja koja se prenose s generacije na generaciju, a svaki praznik nosi svoju poruku i simboliku. Tako je i 17. jun posvećen svetim sestrama mironosicama Marti i Mariji, čiji život i evanđeoska priča i danas imaju snažno duhovno značenje.

Dvije sestre, dvije različite životne lekcije

Marta i Marija ostale su upamćene po susretu sa Isusom Hristom, kada su ga ugostile u svom domu. Marta je, kao tipična domaćica, bila zauzeta pripremama, želeći da sve bude savršeno i uređeno. S druge strane, Marija je sjela pored njega i posvetila se slušanju, potpuno smirena i prisutna u trenutku.

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Upravo u toj razlici krije se i poruka priče. Marta je bila okrenuta obavezama i brizi da sve funkcioniše besprijekorno, dok je Marija izabrala tišinu, pažnju i duhovnu prisutnost. Prema predanju, Isus je upravo Marijin izbor označio kao „bolji dio“, ne umanjujući Martin trud, već ističući važnost unutrašnjeg mira i posvećenosti.

Narodna vjerovanja i običaji

Prema narodnom predanju, dan posvećen Marti i Mariji smatra se vremenom kada treba usporiti i posvetiti se smirenju. Vjeruje se da je to dan kada molitva ima posebnu snagu, posebno ako dolazi iz iskrene namjere i tišine. U mnogim domaćinstvima ovaj dan se provodi bez teških poslova i nepotrebnog stresa, uz simbolično povlačenje od svakodnevne buke. U pojedinim krajevima običaj je da se ujutru upali svijeća i izgovori kratka molitva za mir u domu.

Stariji vjernici savjetuju i da se makar dio dana provede bez telefona, televizije i drugih ometanja, kako bi se čovjek posvetio sebi i svom unutrašnjem miru.

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Poruka praznika

Suština ovog dana nije u odricanju od svakodnevnih obaveza, već u podsjećanju na ravnotežu. Marta nas uči odgovornosti i radu, dok Marija simbolizuje tišinu, prisutnost i duhovni mir.

Zato se 17. jun često doživljava kao poziv da makar na kratko usporimo, udaljimo se od buke i vratimo sebi – jer, kako vjerovanje kaže, sve obaveze će sačekati, ali mir koji pronađemo u sebi ne treba odlagati.

(Ona.rs)

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