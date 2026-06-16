Porodilje u dijelu BiH u problemima

Autor:ATV
Komentari:0
Nezaposlene porodilje iz Tuzlanskog kantona ponovo upozoravaju na problem kašnjenja isplate porodiljskih naknada.
Ističu da mnoge porodice zbog toga dolaze u tešku finansijsku situaciju, piše "Crna-Hronika".
Republika Srpska
Dodik: Nastavljamo ulaganje u obrazovanje, djeca su najveća snaga Srpske
Kako navode u obraćanju medijima, očekivani rok za isplatu naknada je istekao, ali sredstva još uvijek nisu uplaćena na račune korisnica. Porodilje poručuju da se radi o sredstvima od kojih zavise osnovne potrebe njihove djece.
"Pelene, adaptirano mlijeko, hrana, lijekovi i ostale potrepštine za bebe moraju se kupovati svakodnevno. Mnogim porodicama porodiljska naknada nije dodatni prihod, već važan dio kućnog budžeta“, navodi se u obraćanju nezaposlenih porodilja.
Ističu da su kašnjenja isplata postala česta pojava, zbog čega porodice svakog mjeseca s neizvjesnošću čekaju sredstva koja su im od velike važnosti.
Srbija
Oluja i grad u Srbiji napravili haos: Polja sravnjena sa zemljom
"Dok nadležni kasne s isplatama, računi ne kasne. Postavljamo pitanje zašto se od porodilja očekuje strpljenje i razumijevanje, dok se njihove obaveze prema djeci ne mogu odgoditi ni jedan dan“, poručuju.
Porodilje traže od nadležnih institucija da javnosti jasno saopšte razlog kašnjenja i precizan termin isplate, te da se u budućnosti osigura redovna i pravovremena isplata naknada.
Naglašavaju da briga o majkama i djeci ne smije ostati samo na predizbornim obećanjima, već mora predstavljati stvarnu obavezu institucija prema najosjetljivijim kategorijama društva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
32
19
32
19
31
19
22
19
14
Trenutno na programu