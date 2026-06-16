Porodilje u dijelu BiH u problemima

Ističu da mnoge porodice zbog toga dolaze u tešku finansijsku situaciju, piše "Crna-Hronika".

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Kako navode u obraćanju medijima, očekivani rok za isplatu naknada je istekao, ali sredstva još uvijek nisu uplaćena na račune korisnica. Porodilje poručuju da se radi o sredstvima od kojih zavise osnovne potrebe njihove djece.

"Pelene, adaptirano mlijeko, hrana, lijekovi i ostale potrepštine za bebe moraju se kupovati svakodnevno. Mnogim porodicama porodiljska naknada nije dodatni prihod, već važan dio kućnog budžeta“, navodi se u obraćanju nezaposlenih porodilja.

Česta pojava

Ističu da su kašnjenja isplata postala česta pojava, zbog čega porodice svakog mjeseca s neizvjesnošću čekaju sredstva koja su im od velike važnosti.

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"Dok nadležni kasne s isplatama, računi ne kasne. Postavljamo pitanje zašto se od porodilja očekuje strpljenje i razumijevanje, dok se njihove obaveze prema djeci ne mogu odgoditi ni jedan dan“, poručuju.

Porodilje traže od nadležnih institucija da javnosti jasno saopšte razlog kašnjenja i precizan termin isplate, te da se u budućnosti osigura redovna i pravovremena isplata naknada.

Naglašavaju da briga o majkama i djeci ne smije ostati samo na predizbornim obećanjima, već mora predstavljati stvarnu obavezu institucija prema najosjetljivijim kategorijama društva.