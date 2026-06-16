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Danas pretežno sunčano i toplije

Autor:

ATV
16.06.2026 09:01

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Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost, dok će poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka ponegd‌je donijeti prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

Vjetar slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 31 stepen Celzijusov, u višim pred‌jelima od 19.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Srpskoj i FBiH jutros sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Čemerno, Srebrenica i Drinić 12, Ivan sedlo, Novi Grad, Srbac, Sokolac i Gacko 13, Doboj 14, Sanski Most, Mrkonjić Grad, Prijedor, Zvornik, Ribnik, Šipovo, Kneževo i Kalinovik 15, Sarajevo, Tuzla, Rudo i Banjaluka 16, Bihać, Višegrad i Foča 17, Bijeljina, Livno i Zenica 18, Bileća 20, Trebinje 22 i Mostar 23 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

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