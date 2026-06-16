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U Srpskoj rođena 31 beba

Autor:

ATV
16.06.2026 08:00

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Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба
Foto: Pexel/Jonathan Borba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 10 djevojčica i 21 dječak, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je 14 beba, Doboju pet, Bijeljini tri, Zvorniku, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dvije, a u Foči jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i devet dječaka, Doboju četiri dječaka i djevojčica, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Zvorniku i Nevesinju po dječak i djevojčica, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, te u Foči djevojčica.

U porodilištima Trebinje i Prijedor nije bilo poroda.

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